Супрун объяснила, когда врач может нарушить медицинскую тайну

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Когда врач может нарушить медицинскую тайну
Когда врач может нарушить медицинскую тайну / thedoctorweighsin.com

Вся информация, касающаяся здоровья пациента, является медицинской тайной. Следовательно, врач или медсестра после того, как узнали эту информацию, не имеют права разглашать.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что в Украине нарушаются права пациента.

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Врач Ульяна Супрун
"На больничных листах любой может увидеть название учреждения, где лечился человек. Результаты анализов или фото пациентов пересылаются и порой даже публикуются в социальных сетях. Нередки ситуации, когда врачи обсуждают ситуацию пациента во время приема другого".

Нарушают права пациентов не только врачи, но и народные депутаты. Последние обращаются в Минздрав с просьбой предоставить персональную информацию о пациентах. Иногда они используют эту информацию во время публичных выступлений или распространяют в соцсетях.

Они нарушают законодательство Украины.

Что является медицинской тайной:

• факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью;
• состояние здоровья человека и диагноз;
• обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или что спровоцировали его,
• функциональные особенности организма;
• вредные привычки;
• особенности психики;
• имущественное положение;
• другая информация о семейной, интимной жизни человека, а также о состоянии здоровья родственников, близких пациента.

Когда врач может нарушить медицинскую тайну:

1) когда сохранение медицинской тайны вредит обществу;

2) когда сохранение медицинской тайны может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.

В таких случаях медики обязаны информировать соответствующие государственные органы о рождении, мертворожденных, смерти, распространении инфекционных болезней или случаях жестокого обращения с детьми.

Разглашение такой информации предусмотрено законами.

Коли лікар може порушити медичну таємницю
Когда врач может нарушить медицинскую тайну

Врач не может скрывать от пациента информацию о его здоровье. Пациент должен знать все о своей болезни, если она у него есть: все аспекты своей болезни, варианты лечения или возможные риски.

В Минздраве планируют запустить электронные больничные.

 
Ульяна Супрун
"Поля, содержащие сведения о заведении здравоохранения, диагноз и другие медицинские данные будут храниться в системе. Эту информацию будет видеть врач пациента, отдельные аспекты будут доступны в рамках компетенций соответствующих ведомств (например, представителям Министерства социальной политики или Национальной службы здоровья)".

То есть, работодатель пациента не будет видеть, в каком заведении и от какого заболевания вы лечились.

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Теги: Здоровье Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 Канал
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