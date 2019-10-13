Супрун объяснила, почему появляются трещины в уголках губ

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Трещины в уголках губ могут быть симптомом заболеваний
Трещины в уголках губ могут быть симптомом заболеваний / pixabay.com

Трещины в уголках губ в народе называют "заеды", а медицинское название – ангулярный хейлит.

Ульяна Супрун отмечает, что заеды – это ничто иное, как грибковая или бактериальная инфекция. Именно инфекция является причиной, которая провоцирует повреждение целостности кожи, образование чешуек, язв и покраснения.

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Иногда трещины в углах губ могут вызывать зуд губ, боль во время еды или даже разговора.

К ангулярному хейлиту склонны прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием, и лица старшего возраста.

Почему появляются заеды

Ангулярный хейлит могут вызвать или провоцировать следующие факторы:

  • Механическое или химическое раздражение рта.
  • Ультрафиолет.
  • Длительное лечение антибиотиками.
  • Кандидоз ротовой полости (размножение грибка Candida albicans).
  • Брак нутриентов: витаминов В2, В12, фолиевой кислоты, и микроэлемента железа.
  • Иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или диабета.
  • Избыточное образование слюны (свойственное тяжело больным и частично иммобилизованным людям).
  • Значительные складки в уголках рта.
  • Зубные протезы или потеря зубов.
  • Лечение ретиноидами.
  • Воспаление в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена и, как следствие, отсутствие ряда нутриентов.


Для того, чтобы вылечить заеды, стоит найти причину их появления

Как лечить заеды?

"Забудьте о лечении спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином, растительным маслом или алоэ. Патогена это может и не убить, но губы повредит еще больше", – предупреждает госпожа Ульяна.

Если трещины вызывает грибок, то следует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие). Скорее всего, в таком случае будет белая осуга на языке.

Если причина в бактериях (большинство случаев), то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. Такие препараты доступны по цене и безрецептурны. И уже после этого наносите кремы с алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.

Если есть подозрение, что уголки рта трескаются из-за недостаточного питания, а инфекция является лишь следствием, то нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Ульяна Супрун
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