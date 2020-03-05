Супрун объяснила, почему внедряют изменения в лечение больных туберкулезом

Людям с туберкулезом меняют подход в лечении. Следовательно, появилось немало тревожной информации и манипуляции о том, что тубдиспансер закроют, а больные туберкулезом останутся на улице.

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун заверила, что это не так и рассказала, как на самом деле будут оказывать помощь больным туберкулезом.

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Главное, что следует понимать, это то, что система противотуберкулезной помощи в Украине очень устаревшая. Ведь во время ее создания, не было эффективных лекарств против туберкулеза, поэтому пациентов размещали в противотуберкулезные больницы, диспансеры или санатории на длительное время. Сейчас такие лекарства есть, они доступны в Украине и за несколько недель их приема человек прекращает распространять болезнь.

Но несмотря на это система все равно осталась устаревшей.

Ульяна Супрун “ Система неэффективна в плане лечения и целесообразности расходования средств, а главное – губительна для пациентов. То, что произойдет с апреля 2020 года, – это уверенный шаг, чтобы систему изменить и подстроить под лучшие международные практики, которые существуют в мире" .

Как сейчас выглядит ситуация с туберкулезом в Украине

Туберкулез остается серьезной проблемой для системы здравоохранения Украины. Сейчас мы на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.

Ульяна Супрун “Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине – это мультирезистентный туберкулез. То есть, не поддается лечению противотуберкулезными препаратами первой линии. Этому частично способствовала неэффективная система оказания помощи в туберкулезных диспансерах”.

Длительное пребывание в стационаре и отсутствие разделения больных с различными формами туберкулеза увеличивает риск повторного заражения и способствует распространению мультирезистентного туберкулеза.



Система лечения туберкулеза в Украине требует изменений / Фото: Pixabay

Как лечат туберкулез

Лечение туберкулеза – длительный процесс. Чувствительные формы лечат не менее 6 месяцев, при резистентных – лечение может длиться до 2 лет. В случае если лечение эффективно, то уже через две недели пациент прекращает выделять туберкулезные палочки и чувствует себя лучше.

Ульяна Супрун “ Улучшение самочувствия – самый большой враг, ведь у больного складывается иллюзия, что он выздоровел, а врачи заставляют принимать лекарства. От этого лекарства тошнит, болит голова и появляются другие побочные реакции, и люди принимают решение прекратить. Но палочка еще живет в организме и, как только пациент прекращает лечение, быстро отвоевывает утраченные места организме, формируются устойчивые формы".

Что касается обеспечения лекарствами, то сейчас в Украине бесплатны все меры своевременной диагностики туберкулеза и все лекарства для лечения различных форм заболевания, доступные в мире.

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Как сейчас оказывается помощь

Лечение в большинстве тубдиспансеров Украины неэффективное, опасное для пациентов и для эпидемиологической ситуации в Украине, предупредила Ульяна Супрун.

В развитых странах пациенты с туберкулезом находятся в стационаре около 14 дней (такую ​​продолжительность пребывания в стационаре также рекомендует ВОЗ), далее – лечение происходит амбулаторно. То есть пациенты могут жить обычной жизнью, ходить на работу, встречаться с родственниками и друзьями, если регулярно принимают лекарства.

Зато в Украине средняя продолжительность пребывания больного в туберкулезном диспансере – 88 дней. В некоторых регионах даже больше 100 дней. К примеру, в Полтавской области продолжительность пребывания пациента на койке составляет 130 дней, в Луганской – 127.

Почему такое лечение опасно

Условия в тубдиспансере не всегда соответствуют требованиям инфекционного контроля, что способствует распространению резистентных форм туберкулеза и иногда заражению самих медицинских работников. Также условия проживания в некоторых тубдиспансерах оставляют желать лучшего: нет горячей воды, неполноценное питание. Иногда пациентам надо неформально доплачивать за вещи, которые необходимы для нормальной жизни – моющие средства или лучшую палату. В таких условиях людям приходится жить в изоляции месяцами.

В целом такое лечение способствует внутреннему инфицированию больных, вызывает устойчивость к противотуберкулезным препаратам, приводит к чрезмерным затратам бюджетных средств, изолирует человека, ограничивает его права и часто унижает достоинство.

Ульяна Супрун “Сейчас в Украине 93 учреждения, которые занимаются исключительно лечением туберкулеза. В течение последних десяти лет было сокращено около 40 таких заведений ”.

Как финансируют туберкулезные учреждения

Финансирование отрасли высокое. На содержание туберкулезных учреждений в 2018 году из бюджета выделили 1 млрд 994 млн грн. Для сравнения, на лечение инсультов – 539 млн грн, инфарктов – 436 млн грн. И это при том, что в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 67% всех смертей.

Многие диспансеры неэффективны не только в плане лечения, а также расходования бюджетных средств. Есть больницы, где небольшое количество пациентов обслуживает большая часть медицинского (врачи, медсестры, санитарки) и немедицинского персонала (бухгалтеры, охранники, дворники). Дополнительные и очень большие расходы также идут на содержание стен и больших территорий диспансеров.



Условия лечения больных туберкулезом должны быть лучше / Фото: Pixabay

Как должны лечить больных туберкулезом

ВОЗ рекомендовала Украине решительно внедрять современные формы амбулаторного лечения. Такие пациенто ориентированные подходы внедряются сейчас в Украине. Они предусматривают, что при отсутствии специальных оговорок пациент может продолжать лечение дома под наблюдением медицинских работников. Это поможет разгрузить больницы и создать достойные условия для тех пациентов, которые обязательно нуждаются в стационарном лечении туберкулеза.

Что будет вместо тубдиспансера

В каждой области остается минимум одно большое заведение – фтизиатрический центр или центр легочных болезней. Здесь больные туберкулезом смогут находиться на стационарном лечении по мере необходимости. Кроме этого, продолжат работу кабинеты в районах, где пациенты смогут получать лекарства.

С апреля 2020 года Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать пролеченный случай туберкулеза по тарифу 20 663 грн в год.

Тариф включает диагностику, лечение в стационарных и амбулаторных условиях и бесплатные лекарства по государственной программе. Лекарства для лечения туберкулеза Минздрав Украины закупает отдельно через централизованные закупки. Коммунальные услуги оплачивают местные власти.

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