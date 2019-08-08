Супрун опровергла миф о возникновении рака

Вокруг онкозаболеваний до сих пор существует множество мифов, несмотря на многочисленные исследования ученых. К примеру, существует мнение, что возникновению рака способствуют негативные эмоции и обиды, а любовь к себе и другим может спасти от болезни.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: что нет до сих пор научных обоснований о психосоматике онкозаболеваний. Рак – это не психосоматическая болезнь.

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Ульяна Супрун "Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из–за мутации или действие вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль увеличивается и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельного терапии, и, к сожалению, по–своему убивает".

По ее словам, эмоции не способствуют развитию рака. Важно состояние человека до болезни и во время терапии, но это не причина развития онкологии.

При постоянном стрессе или депрессивном расстройстве у человека из–за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может возникнуть ослабление одного из противоопухолевых звеньев иммунитета.

На вероятность развития рака влияют наследственность и образ жизни.

Ульяна Супрун "В наших клетках постоянно происходят и в основном исправляются мутации, а клетки, начинающие аномально выглядеть и вести себя (делиться, крепиться к другим клеткам) — уничтожает иммунная система. Но иногда мутации затрагивают гены, определяющие деление клеток и ее взаимодействие с другими клетками, и они не исправляются, а патруль со стороны иммунной системы их обходит. Так возникает рак"

Поэтому, когда речь идет о влиянии окружающей среды и образе жизни, целесообразно говорить "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак".

Онкозаболевания – факторы развития Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников

Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности

Пол: есть гормонозависимые типы рака

Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки

Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.

Образ жизни: курение, потребление алкоголя

Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте

Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С

Убеждение в том, что рак возникает из-за негативного отношения и нелюбви к себе приравнивается к утверждению о том, что жертвы насилия сами спровоцировали насильника.

Несмотря на это, людям с онкозаболеваниями нужно оказывать психологическую помощь, мешать развитию депрессии и тревожности, которые часто сопровождают рак, и никоим образом не подпитывать в них чувство вины.

Ульяна Супрун заключает: чтобы снизить риск рака, нужно пользоваться солнцезащитными кремами, презервативами, респираторами, есть сбалансированную простую пищу, следить за весом и не курить, регулярно посещать гинеколога или уролога. А также советует верить только проверенным источникам и консультироваться с врачом при появлении проблем со здоровьем.

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