Супрун опровергла миф о возникновении рака
Вокруг онкозаболеваний до сих пор существует множество мифов, несмотря на многочисленные исследования ученых. К примеру, существует мнение, что возникновению рака способствуют негативные эмоции и обиды, а любовь к себе и другим может спасти от болезни.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: что нет до сих пор научных обоснований о психосоматике онкозаболеваний. Рак – это не психосоматическая болезнь.
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По ее словам, эмоции не способствуют развитию рака. Важно состояние человека до болезни и во время терапии, но это не причина развития онкологии.
При постоянном стрессе или депрессивном расстройстве у человека из–за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может возникнуть ослабление одного из противоопухолевых звеньев иммунитета.
На вероятность развития рака влияют наследственность и образ жизни.
Поэтому, когда речь идет о влиянии окружающей среды и образе жизни, целесообразно говорить "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак".
- Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников
- Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности
- Пол: есть гормонозависимые типы рака
- Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки
- Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.
- Образ жизни: курение, потребление алкоголя
- Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте
- Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С
Убеждение в том, что рак возникает из-за негативного отношения и нелюбви к себе приравнивается к утверждению о том, что жертвы насилия сами спровоцировали насильника.
Несмотря на это, людям с онкозаболеваниями нужно оказывать психологическую помощь, мешать развитию депрессии и тревожности, которые часто сопровождают рак, и никоим образом не подпитывать в них чувство вины.
Ульяна Супрун заключает: чтобы снизить риск рака, нужно пользоваться солнцезащитными кремами, презервативами, респираторами, есть сбалансированную простую пищу, следить за весом и не курить, регулярно посещать гинеколога или уролога. А также советует верить только проверенным источникам и консультироваться с врачом при появлении проблем со здоровьем.
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