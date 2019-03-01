Супрун опровергла миф о вреде бега для колен

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Супрун опровергла миф о вреде бега для колен
Супрун опровергла миф о вреде бега для колен / klikk.no

Иногда можно услышать, что если много бегать, можно стереть колени. На самом деле и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет: физическая активность, в том числе бег, наоборот улучшает состояние суставов.

Повреждение колена, или остеоартрит, или остеоартроз – это дегенеративное заболевание сустава. Оно поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

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В силу специфики бега может показаться, что этот вид активности имеет плохое влияние на колени. Исследования говорят другое.
Ученые провели эксперимент и выяснили, что у марафонцев распространенность остеоартрита была в 2 раза ниже по сравнению с людьми, которые не бегали.

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8-летнее исследование тоже не выявило связи между увеличением выраженности коленного остеоартрита у бегунов. Ученые даже проверили с помощью МРТ изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей.

Измерения проводили до марафона и после. Изменений в хрящах и костях, образующих суставах не обнаружили.

 
Врач Ульяна Супрун
“Более того, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения”.

К тому же, люди, которые много сидят, имеют более высокие риски нарушения хряща. Взамен постепенное увеличение уровня беговой нагрузки приводит к полезным адаптивным изменениям коленных хрящей и имеет хондропротекторный эффект.

Супрун не советует прекращать бегать людям с остеоартритом. Даже при развитой болезни физическая активность является одним из основных лечебных методов. Бег при этом не приводит к структурным изменениям в колене, он не усиливает симптомы болезни.

via GIPHY

Иногда люди с остеоартритом могут чувствовать боль. Это проявление повреждений от часто повторяющихся однообразных движений. Они также могут возникать от других видов нагрузок – футбола, велоспорта и т.д..

 
Ульяна Супрун
“Основные причины возникновения этих синдромов – погрешности в тренировочном процессе (слишком резкое увеличение объема, интенсивности тренировок), слабость определенных мышц бедра, особенности техники бега и биомеханики движения, длительный бег в холмистой местности и пренебрежение разминкой перед бегом".

Если у вас возникает боль – необходимо обратиться к врачу или физическому терапевту (реабилитологу), которые имеют опыт в лечении спортивных травм.

Если вы решили заняться бегом серьезно – правильно и ответственно подходите к этому. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые обследования, если это нужно.

Супрун советует бегать 30 минут в медленном темпе 5 раз в неделю. Это поможет минимально уменьшить риск повреждений опорно-двигательного аппарата, а польза для здоровья будет очень большой.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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