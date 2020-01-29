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Супрун опровергла мифы о коронавирусе

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Хоть бананы и привозят из Китая, их можно есть спокойно / unsplash.com

Можно ли заразиться коронавируса через посылки из Китая? Передается ли вирус через фрукты? Как сформировать иммунитет против китайского коронавируса.

Ульяна Супрун призвала сохранять спокойствие и не паниковать, апокалипсиса от китайского коронавируса не предвидится. Так, распространение неизвестного штамма вируса действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы противодействовать вирусу.

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Факты о китайском коронавирусе

  • Китайский коронавирус передается от человека к человеку.
  • Чтобы защититься рекомендуют часто и тщательно мыть руки с мылом, не касаться руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.
  • По симптомам течение болезни вызванное коронавирусом похоже на острую респираторную инфекцию: лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.
 
Ульяна Супрун
"Если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.

Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске – лишняя паника ".


Посылки с aliexpress забирать можно / Фото: Unsplash

Мифы о коронавирусе

Коронавирусом можно заразиться:

  • От почтовых посылок.
  • От экзотических фруктов.

Это не так! Ни от посылки из Китая, ни от фруктов нельзя заразиться коронавирусом.

Объяснение, почему невозможно подхватить коронавирус от фруктов

Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов на пластике и стекле. Новый коронавирус 2019– nCoV достаточно близок к вирусу SARS, поэтому можем предположить, что и устойчивость у него так же.

На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

От коронавируса не помогут

  • БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай".
  • Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний – онкологии или трансплантации органов. Однако, убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.
  • Защитные маски. Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.
  • Гомеопатия. Гомеопатия не работает.
  • Лук. Потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеет никакого научного обоснования.
  • Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказан, к тому же ее применение может даже повысить шансы заболеть.


Улучшать иммунитет народными средствами не стоит / Фото: Unsplash

Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Пока такой вакцины не существует.

Как защититься от коронавируса

  • Мойте руки.
  • Сбалансировано питайтесь.
  • Пейте достаточно жидкости.
  • Проветривайте и увлажняйте помещения.
  • Занимайтесь спортом и будьте физически активными.
  • Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Коронавирус 2020 Новости Здоровье Ульяна Супрун
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