Супрун опровергла мифы о коронавирусе

Можно ли заразиться коронавируса через посылки из Китая? Передается ли вирус через фрукты? Как сформировать иммунитет против китайского коронавируса.

Ульяна Супрун призвала сохранять спокойствие и не паниковать, апокалипсиса от китайского коронавируса не предвидится. Так, распространение неизвестного штамма вируса действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы противодействовать вирусу.

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Факты о китайском коронавирусе

Китайский коронавирус передается от человека к человеку.

Чтобы защититься рекомендуют часто и тщательно мыть руки с мылом, не касаться руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.

По симптомам течение болезни вызванное коронавирусом похоже на острую респираторную инфекцию: лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

Ульяна Супрун "Если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.



Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске – лишняя паника ".



Посылки с aliexpress забирать можно / Фото: Unsplash

Мифы о коронавирусе

Коронавирусом можно заразиться:

От почтовых посылок.

От экзотических фруктов.

Это не так! Ни от посылки из Китая, ни от фруктов нельзя заразиться коронавирусом.

Объяснение, почему невозможно подхватить коронавирус от фруктов

Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов на пластике и стекле. Новый коронавирус 2019– nCoV достаточно близок к вирусу SARS, поэтому можем предположить, что и устойчивость у него так же.

На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

От коронавируса не помогут

БАДы . Особенно, если принимать их "на всякий случай".

. Особенно, если принимать их "на всякий случай". Иммуномодуляторы . Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний – онкологии или трансплантации органов. Однако, убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.

. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний – онкологии или трансплантации органов. Однако, убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет. Защитные маски . Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.

. Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает. Гомеопатия . Гомеопатия не работает.

. Гомеопатия не работает. Лук . Потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеет никакого научного обоснования.

. Потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеет никакого научного обоснования. Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказан, к тому же ее применение может даже повысить шансы заболеть.



Улучшать иммунитет народными средствами не стоит / Фото: Unsplash

Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Пока такой вакцины не существует.

Как защититься от коронавируса

Мойте руки.

Сбалансировано питайтесь.

Пейте достаточно жидкости.

Проветривайте и увлажняйте помещения.

Занимайтесь спортом и будьте физически активными.

Позаботьтесь о достаточном количестве сна.