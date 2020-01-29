Супрун опровергла мифы о коронавирусе
Можно ли заразиться коронавируса через посылки из Китая? Передается ли вирус через фрукты? Как сформировать иммунитет против китайского коронавируса.
Ульяна Супрун призвала сохранять спокойствие и не паниковать, апокалипсиса от китайского коронавируса не предвидится. Так, распространение неизвестного штамма вируса действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы противодействовать вирусу.
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Факты о китайском коронавирусе
- Китайский коронавирус передается от человека к человеку.
- Чтобы защититься рекомендуют часто и тщательно мыть руки с мылом, не касаться руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.
- По симптомам течение болезни вызванное коронавирусом похоже на острую респираторную инфекцию: лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.
Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске – лишняя паника ".
Посылки с aliexpress забирать можно / Фото: Unsplash
Мифы о коронавирусе
Коронавирусом можно заразиться:
- От почтовых посылок.
- От экзотических фруктов.
Это не так! Ни от посылки из Китая, ни от фруктов нельзя заразиться коронавирусом.
Объяснение, почему невозможно подхватить коронавирус от фруктов
Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов на пластике и стекле. Новый коронавирус 2019– nCoV достаточно близок к вирусу SARS, поэтому можем предположить, что и устойчивость у него так же.
На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.
От коронавируса не помогут
- БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай".
- Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний – онкологии или трансплантации органов. Однако, убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.
- Защитные маски. Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.
- Гомеопатия. Гомеопатия не работает.
- Лук. Потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеет никакого научного обоснования.
- Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказан, к тому же ее применение может даже повысить шансы заболеть.
Улучшать иммунитет народными средствами не стоит / Фото: Unsplash
Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Пока такой вакцины не существует.
Как защититься от коронавируса
- Мойте руки.
- Сбалансировано питайтесь.
- Пейте достаточно жидкости.
- Проветривайте и увлажняйте помещения.
- Занимайтесь спортом и будьте физически активными.
- Позаботьтесь о достаточном количестве сна.
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