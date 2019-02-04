Супрун опровергла пользу известной диеты

Некоторые люди убеждены, что излишки кислоты в организме могут негативно влиять на организм человека. Они измеряют свой уровень кислотности и на основе результата выбирают рацион.

Речь идет о достаточно популярной диете, предусматривающей отказ от продуктов, которые "закисляют" наш организм, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Вроде бы эти продукты вызывают снижение показателя pH (водородного показателя), вследствие чего возникает вредная для нас кислая среда. Для этого они измеряют показатель pH мочи. По словам сторонников теории закисления, это способствует набору веса, вредит костям и негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Чтобы этого не происходило, рекомендуют придерживаться щелочной диеты.

Врач “ Она (щелочная диета – 24) предусматривает уменьшение употребления "кислых" продуктов-мяса, яиц, пшеницы и других зерновых, сахара, молочных продуктов, кофеина, алкоголя и процессируемых продуктов в пользу "щелочных”, то есть снижающих уровень кислотности организма ”.

Супрун отметила, что ориентироваться только на показатель pH при выборе рациона не стоит. Он показывает концентрацию ионов водорода, т. е. протонов в определенном растворе, поэтому мы можем говорить о показателе pH воды, крови или слюны, но не всего организма. По словам Супрун, единого показателя кислотности организма не существует.

Тесты, которые измеряют уровень pH мочи, не могут показывать информацию об уровне рН организма. Еда и напитки влияют на кислотность или щелочность мочи, но это единственная жидкость, которая подвергается воздействию. Выделение кислоты в моче является одним из основных способов регулирования баланса рН в организме.

Один из самых стабильных показателей является кислотность в крови. Нормы кислотности могут колебаться в пределах 7.35 до 7.45.Постоянную кислотность крови поддерживает ряд систем — почки, легкие, биохимические буферные системы крови.



Одним из самых стабильных показателей является кислотность в крови

Супрун считает, что утверждение о закислении организма, которое вредно для нас, потому что вызывает остеопороз, является мифом. Пока нет исследований, которые бы подтвердили то, что для нейтрализации излишков кислоты организм вытягивает кальций из костей. Также эффективность щелочной диеты для здоровья костей не доказана.

Сторонники теории закисления также считают, что диета может предотвратить раковые, мол, онкоклетки живут в кислой среде, соответственно щелочные продукты в этом случае могут быть "лекарством".

Врач “Это не так. Опухолевый рост предопределяют различные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, иммунодефицитные состояния, гормональные нарушения, рацион — но не кислотность! Ведь ферменты опухолевых клеток такие же, как и у здоровых. Им нужна та же кислотность среды. Изменения касаются регуляции клеточного деления, но не многочисленных ферментов “домашнего хозяйства” клетки”.

Врач отметила, что нет исследований, подтверждающих, что щелочность каким-то образом может уберечь от рака.

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