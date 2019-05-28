Супрун перечислила анализы, которые нужно сдать перед беременностью

Один из важных этапов при планировании зачатия заключается в медицинском обследовании обоих партнеров.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун написала перечень анализов и диагностику, какие нужно сдать анализы перед планированием беременности и зачатием, а также что еще нужно сделать.

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1. Общий анализ крови

Этот анализ покажет имеющиеся воспалительные процессы или анемию. Врач при этом назначит дополнительные обследования и лечения.

Также нужно узнать группу крови родителей, резус-фактор.

Резус-фактор – что это? Это наличие определенного белка на поверхности эритроцитов. Если группа крови Rh- – значит белка нет и иммунная система его никогда не видела. Если у отца кровь Rh +, а у матери Rh-, то не обязательно у ребенка будет Rh+ (отец может быть Rh+/Rh-).

2. Пройти диагностику инфекционных болезней

Родителям нужно пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатита C, герпес и наличие иммунитета к гепатиту B, токсоплазмозу, корь.

Даже если у вас нет иммунитета к токсоплазме, и есть кот (коты – это одно из звеньев жизненного цикла токсоплазмы, возбудителя опасной для плода инфекции), не стоит его отдавать в приют. Источником токсоплазмоза для человека является непрожаренное или соленое мясо, а не кошачьи фекалии.

3. Обновите или сделайте прививки

Во время беременности инфекционные болезни – это существенный риск для физического и умственного развития ребенка. Не все прививки можно делать во время беременности. Поэтому проконсультируйтесь с врачом и проверьте иммунитет к болезням.

Лучше сделать прививки до зачатия ребенка. Если один из партнеров носитель вируса гепатита B, то другому следует пройти вакцинацию.



Обновите или сделайте прививки

Прививки против столбняка и дифтерии следует делать каждые десять лет.

4. Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики

Это касается обоих будущих родителей. Все эти соединения портят жизнеспособность яйцеклетки, сперматозоидов и их качество.

5. Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами

Хронические болезни могут влиять не только на качество жизни, а на фертильность и течение беременности. При этом, хронические болезни не означают, что нельзя рожать детей.

Перед зачатием нужно проконсультироваться с врачом относительно коррекции болезней.

6. Нормализуйте вес

Нормальный вес – это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.

Ожирение (ИМТ более 30) часто связано с синдромом поликистозных яичников, а тот – с трудностями фертильности.



Нормализуйте вес

К тому же, женщины с нормальным весом реже нуждаются в кесаревом сечении во время родов.

7. Проверьте щитовидную железу

Проблемы с щитовидной железой могут приводить к осложнению беременности, преэклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития. Если не хватает гормонов щитовидной железы, беременность может и не наступить.

Ульяна Супрун "Поэтому при планировании беременности следует проверить уровень гормонов (первый анализ – это уровень тиреотропного гормона) и пройти обследование у эндокринолога. Если вы принимаете лекарства, например, при аутоиммунном тироидите может потребоваться скорректировать дозу гормонов на период беременности и кормления грудью. Эндокринолог также назначит добавки йода при необходимости"

8. Употребляйте необходимые витамины

Нужна фолиевая кислота (витамин В9). Начните пить ее за три месяца до запланированного зачатия, и не прекращайте до 12 недели беременности.

Этот витамин убережет плод от возможных недостатков. Рекомендуемое количество – 400 мкг/сут. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, шпинате и печени.

Людям с болезнями кишечника и печени, а также веганам нужны добавки В12. Если же у женщины анемия, тогда нужны добавки железа или лечения.

9. Посетите гинеколога

Женщине необходимо сделать УЗИ органов малого таза и цитологическое исследование цервикального канала. Это следует делать 1-2 года.

Необходимо проверять примордиальные фолликулы, состояние эндометрия, обсудите с врачом продолжительность цикла.

Стоит узнать о состоянии своих фолликулярных запасов – потенциальное количество яйцеклеток, которые могут пройти овуляцию (созревание) в течение жизни. Количество примордиальных фолликулов можно увидеть на УЗИ в первой половине цикла.

Мужчинам нужно пройти обследование у уролога, особенно если есть дискомфорт с мочеиспусканием или частичная эректильная дисфункция.

10. Не стоит переживать, если беременность не наступила в первый же цикл

Врач Ульяна Супрун "Большинство здоровых фертильных пар могут зачать в течение 6-12 месяцев. Женщинам старше 35 лет, может потребоваться вдвое больше времени. По разным данным, 78-82% женщин 35-40 лет могут забеременеть в течение года. В 24-34 года такой шанс составляет 84%"

Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее. Время наступления овуляции у всех разное, и с возрастом овуляция может наступать позднее.

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