Супрун перечислила анализы, которые нужно сдать перед беременностью
Один из важных этапов при планировании зачатия заключается в медицинском обследовании обоих партнеров.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун написала перечень анализов и диагностику, какие нужно сдать анализы перед планированием беременности и зачатием, а также что еще нужно сделать.
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1. Общий анализ крови
Этот анализ покажет имеющиеся воспалительные процессы или анемию. Врач при этом назначит дополнительные обследования и лечения.
Также нужно узнать группу крови родителей, резус-фактор.
Это наличие определенного белка на поверхности эритроцитов. Если группа крови Rh- – значит белка нет и иммунная система его никогда не видела. Если у отца кровь Rh +, а у матери Rh-, то не обязательно у ребенка будет Rh+ (отец может быть Rh+/Rh-).
2. Пройти диагностику инфекционных болезней
Родителям нужно пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатита C, герпес и наличие иммунитета к гепатиту B, токсоплазмозу, корь.
Даже если у вас нет иммунитета к токсоплазме, и есть кот (коты – это одно из звеньев жизненного цикла токсоплазмы, возбудителя опасной для плода инфекции), не стоит его отдавать в приют. Источником токсоплазмоза для человека является непрожаренное или соленое мясо, а не кошачьи фекалии.
3. Обновите или сделайте прививки
Во время беременности инфекционные болезни – это существенный риск для физического и умственного развития ребенка. Не все прививки можно делать во время беременности. Поэтому проконсультируйтесь с врачом и проверьте иммунитет к болезням.
Лучше сделать прививки до зачатия ребенка. Если один из партнеров носитель вируса гепатита B, то другому следует пройти вакцинацию.
Обновите или сделайте прививки
Прививки против столбняка и дифтерии следует делать каждые десять лет.
4. Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики
Это касается обоих будущих родителей. Все эти соединения портят жизнеспособность яйцеклетки, сперматозоидов и их качество.
5. Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами
Хронические болезни могут влиять не только на качество жизни, а на фертильность и течение беременности. При этом, хронические болезни не означают, что нельзя рожать детей.
Перед зачатием нужно проконсультироваться с врачом относительно коррекции болезней.
6. Нормализуйте вес
Нормальный вес – это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.
Ожирение (ИМТ более 30) часто связано с синдромом поликистозных яичников, а тот – с трудностями фертильности.
Нормализуйте вес
К тому же, женщины с нормальным весом реже нуждаются в кесаревом сечении во время родов.
7. Проверьте щитовидную железу
Проблемы с щитовидной железой могут приводить к осложнению беременности, преэклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития. Если не хватает гормонов щитовидной железы, беременность может и не наступить.
8. Употребляйте необходимые витамины
Нужна фолиевая кислота (витамин В9). Начните пить ее за три месяца до запланированного зачатия, и не прекращайте до 12 недели беременности.
Этот витамин убережет плод от возможных недостатков. Рекомендуемое количество – 400 мкг/сут. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, шпинате и печени.
Людям с болезнями кишечника и печени, а также веганам нужны добавки В12. Если же у женщины анемия, тогда нужны добавки железа или лечения.
9. Посетите гинеколога
Женщине необходимо сделать УЗИ органов малого таза и цитологическое исследование цервикального канала. Это следует делать 1-2 года.
Необходимо проверять примордиальные фолликулы, состояние эндометрия, обсудите с врачом продолжительность цикла.
Стоит узнать о состоянии своих фолликулярных запасов – потенциальное количество яйцеклеток, которые могут пройти овуляцию (созревание) в течение жизни. Количество примордиальных фолликулов можно увидеть на УЗИ в первой половине цикла.
Мужчинам нужно пройти обследование у уролога, особенно если есть дискомфорт с мочеиспусканием или частичная эректильная дисфункция.
10. Не стоит переживать, если беременность не наступила в первый же цикл
Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее. Время наступления овуляции у всех разное, и с возрастом овуляция может наступать позднее.
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