Супрун подала в суд на журналиста "1+1" за фейки

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Ульяна Супрун подала в суд на Александра Дубинского
Ульяна Супрун подала в суд на Александра Дубинского / moz.gov.ua

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала в суд на журналиста, ведущего программы "Деньги" на телеканале "1+1" Александра Дубинского иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

По словам Ульяны Супрун, журналист обвинили ее в том, что "под видом реформ она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств".

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Ульяна Супрун
“Автор этих материалов – Александр Дубинский. Лицо, которое не способно предоставить доказательства своих обвинений, но не стесняется ими разбрасываться. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными... Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации в Соломенском суде”.

Она отметила, что в материалах журналист по ней и Министерству здравоохранения "выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст".

Ульяна Супрун добавила, что на Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации.

В начале мая на сайте журналиста Александра Дубинского опубликовали информацию о введении платы в размере 28,8 гривен за размещение электронных записей на сайте Минздрава о прохождении медицинского осмотра, а также о бюджетных средствах на повышение квалификации медработников. В Минздраве назвали эти сообщения ложными.

 
Минздрав Украины
“Документ, который приводится в заметке, – фейк. Лишнее доказательство этого – в публикации приведен документ без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, без подписей и регистрационных номеров. Такой документ никогда не выходил из Минздрава Украины”.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Журналисты Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: Здоров'я 24
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