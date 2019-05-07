Супрун подала в суд на журналиста "1+1" за фейки
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала в суд на журналиста, ведущего программы "Деньги" на телеканале "1+1" Александра Дубинского иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.
По словам Ульяны Супрун, журналист обвинили ее в том, что "под видом реформ она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств".
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Она отметила, что в материалах журналист по ней и Министерству здравоохранения "выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст".
Ульяна Супрун добавила, что на Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации.
В начале мая на сайте журналиста Александра Дубинского опубликовали информацию о введении платы в размере 28,8 гривен за размещение электронных записей на сайте Минздрава о прохождении медицинского осмотра, а также о бюджетных средствах на повышение квалификации медработников. В Минздраве назвали эти сообщения ложными.
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