Супрун поддержала использование марихуаны в медицинских целях

792 Читати новину українською
Супрун поддержала применение каннабиса
Супрун поддержала применение каннабиса / pixabay.com

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Алкоголь и табак опаснее для человечества, чем запрещенные наркотики

В чем эффективность каннабиса? Растения рода Cannabis содержат активные вещества – каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД).

 
Ульяна Супрун
"Их действие отличается: ТГК обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает КБД".

Наше тело производит похожи молекулы – эндоканабиноиды, то есть внутренние каннабиноиды. Считают, что мигрень, фибромиалгия и синдром раздраженного кишечника является следствием недостатка эндоканабиноиды.

Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.


Растение рода Cannabis

Медицинский каннабис применяют в следующих случаях:

  1. Болезнь Альцгеймера. Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
  2. Рак. Главной ценностью медицинского каннабиса является паллиативная помощь онкобольным. Впрочем, клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака.
  3. Хроническая боль. Масштабные рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли.
  4. Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. 50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения. .
  5. Множественный склероз (МС). Каннабис эффективное и безопасное паллиативное средство при этой болезни. Кроме того, исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС.
  6. Эпилепсия у взрослых и детей. Медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков, в том числе – в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению.
  7. Тошнота и рвота вследствие химиотерапии.
  8. В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическом синдроме и глаукоме.
  9. Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревоги, нарушения сна, улучшение аппетита в ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты – головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкания, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Конечно, перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости.

 
Ульяна Супрун
“Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине".

Подписать петицию о законодательном разрешении на использование медицинского каннабиса можно на сайте ВРУ.

Марихуана у світі
Где в мире легализована марихуана

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
сегодня
4456
Теги: Лечение Здоровье Медицина Ульяна Супрун Наркотики
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 121
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 707
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук