Супрун поддержала использование марихуаны в медицинских целях

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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В чем эффективность каннабиса? Растения рода Cannabis содержат активные вещества – каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД).

Ульяна Супрун "Их действие отличается: ТГК обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает КБД".

Наше тело производит похожи молекулы – эндоканабиноиды, то есть внутренние каннабиноиды. Считают, что мигрень, фибромиалгия и синдром раздраженного кишечника является следствием недостатка эндоканабиноиды.

Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.



Растение рода Cannabis

Медицинский каннабис применяют в следующих случаях:

Болезнь Альцгеймера. Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Рак. Главной ценностью медицинского каннабиса является паллиативная помощь онкобольным. Впрочем, клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака. Хроническая боль. Масштабные рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли. Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. 50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения. . Множественный склероз (МС). Каннабис эффективное и безопасное паллиативное средство при этой болезни. Кроме того, исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС. Эпилепсия у взрослых и детей. Медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков, в том числе – в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению. Тошнота и рвота вследствие химиотерапии. В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическом синдроме и глаукоме. Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревоги, нарушения сна, улучшение аппетита в ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты – головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкания, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Конечно, перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости.

Ульяна Супрун “Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине".

Подписать петицию о законодательном разрешении на использование медицинского каннабиса можно на сайте ВРУ.



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