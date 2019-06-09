Супрун посоветовала, как уберечься от пищевого отравления
Более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.
Чтобы уберечь себя и свою семью, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно.
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Каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от пищевых отравлений
1. Используйте безопасную воду и продукты
– Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.
– Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.
Тщательно мойте овощи и фрукты
– Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.
2. Не храните сырые продукты с приготовленными
Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.
Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.
3. Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей
Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.
Защищайте кухню от грызунов и насекомых.
4. Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим
С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.
Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.
Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.
5. Храните продукты по безопасной температуры
- Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.
- Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.
- Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.
- Не размораживайте продукты при комнатной температуре.
При первых симптомах пищевого отравления – срочно обращайтесь к медикам.
- высокая температура,
- снижение или отсутствие аппетита
- общая слабость,
- диарея
- боль в животе
- вздутие живота,
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.
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