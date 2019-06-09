Супрун посоветовала, как уберечься от пищевого отравления

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Как уберечься от пищевого отравления
Как уберечься от пищевого отравления / medguidance.com

Более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.

Чтобы уберечь себя и свою семью, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно.

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Каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от пищевых отравлений

1. Используйте безопасную воду и продукты

– Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.

– Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.

Ретельно мийте овочі та фруктиТщательно мойте овощи и фрукты

– Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.

2. Не храните сырые продукты с приготовленными

Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.

Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.

3. Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей

Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.

 
Врач Ульяна Супрун
“Мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления. Мойте руки после туалета. Этот совет может выглядеть банальным. Но исследования показывают, что лишь 66% американцев моют руки после пользования туалетом. 70% из них не всегда пользуются мылом. Также по данным исследований, только 5% людей моют руки достаточно тщательно”.

Защищайте кухню от грызунов и насекомых.

4. Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим

С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.

Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.

Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.

via GIPHY

5. Храните продукты по безопасной температуры

  • Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.
  • Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.
  • Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.
  • Не размораживайте продукты при комнатной температуре.
Ульяна Супрун
“Хотим напомнить о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома”.

При первых симптомах пищевого отравления – срочно обращайтесь к медикам.

 
Пищевое отравление – симптомы
  • высокая температура,
  • снижение или отсутствие аппетита
  • общая слабость,
  • диарея
  • боль в животе
  • вздутие живота,
  • тошнота и рвота;
  • холодный липкий пот;
  • низкое давление;
  • учащенное сердцебиение.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Ульяна Супрун Здоровое питание Отравление
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