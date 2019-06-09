Супрун посоветовала, как уберечься от пищевого отравления

Более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.

Чтобы уберечь себя и свою семью, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно.

Читайте также: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

Каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от пищевых отравлений

1. Используйте безопасную воду и продукты

– Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.

– Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.

Тщательно мойте овощи и фрукты

– Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.

2. Не храните сырые продукты с приготовленными

Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.

Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.

3. Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей

Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.

Врач Ульяна Супрун “Мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления. Мойте руки после туалета. Этот совет может выглядеть банальным. Но исследования показывают, что лишь 66% американцев моют руки после пользования туалетом. 70% из них не всегда пользуются мылом. Также по данным исследований, только 5% людей моют руки достаточно тщательно”.

Защищайте кухню от грызунов и насекомых.

4. Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим

С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.

Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.

Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.

5. Храните продукты по безопасной температуры

Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.

Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.

Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.

Не размораживайте продукты при комнатной температуре.

Ульяна Супрун “Хотим напомнить о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома”.

При первых симптомах пищевого отравления – срочно обращайтесь к медикам.

Пищевое отравление – симптомы высокая температура,

снижение или отсутствие аппетита

общая слабость,

диарея

боль в животе

вздутие живота,

тошнота и рвота;

холодный липкий пот;

низкое давление;

учащенное сердцебиение.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.