Супрун предостерегает – чрезмерная чистота может серьезно навредить здоровью

Часто пользуетесь антибактериальным мылом, моете пол средством с наночастицами серебра или постоянно постоянно используете антисептик для очистки рук вместо того, чтобы просто помыть их? Дезинфектанты могут убить как плохие, так и хорошие бактерии.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают.

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Антисептики могут впитывать любые бактерии, даже те, которые необходимы организму. Бактерии нужны человеку, чтобы тренировать иммунную систему. А вот отсутствие бактерий ухудшает иммунитет.

Несмотря на это, не стоит прибегать к крайностям – разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены.

Речь идет о нецелесообразном и чрезмерном использовании моющих средств, которые могут навредить здоровью.

Ульяна Супрун “Следует быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически более тщательно отмывают поверхность, чем обычная вода”.

Микробы очень быстро приспосабливаются, они натренируются просто выкачивать вражеские вещества из клетки. После чего они могут так же поступать с антибиотиками. Поэтому одной из серьезных проблем использования этих средств является именно провоцирование бактериальной антибиотикорезистентности.

Резистентность к антибиотикам – что это? Это естественный процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. Чем больше устойчивость, тем больше снижается эффективность лекарств, из-за чего результат от медицинских препаратов теряется.

Но все зависит от дезинфектантов. К примеру, использование этилового или изопропилового спирта не связывают с возникновением антибиотикорезистентности.

Большое количество дезинфектантов могут действовать как раздражители и сами по себе вызывать аллергии, их связывают с риском возникновения лишнего веса у детей, потому что влияют на их микробиоту. Кстати для иммунной системы будет микробиота домашних животных, поэтому не стоит отказываться от домашнего любимца.

Супрун советует соблюдать следующие правила личной гигиены

1. Часто мойте руки водой и обычным мылом.

2. Выбирайте мытье рук, чем использование антисептическими спреями.

3. Для уборки, например, в общественных местах, можно использовать салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель.

4. Выбирайте средства для дома без "антибактериального эффекта", "наночастиц серебра", "активного хлора". То же и касается средств личной гигиены.

5. Для уборки используйте простую воду, она также может эффективно очищать поверхности.

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