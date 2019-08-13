Супрун призвала собрать СНБО из-за вакцинации

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно обратить внимание на небольшое количество вакцинированных в Украине. Она в очередной раз предложила собрать заседание СНБО по этому вопросу.

По словам Супрун, первой инициативой после ее прихода в Минздрав было именно соответствующее обращение к СНБО. Однако ни публичные, ни официальные обращения не помогли.

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Впоследствии с такой же просьбой она обратилась и к действующему президенту Владимиру Зеленскому и главе СНБО Александру Данилюку. Но ответа и определенной даты заседания не получила до сих пор. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Супрун заверила, что количество больных дифтерией выросло в два с половиной раза, столько же – больных столбняком. А вот гемофильной инфекцией болеют аж в десять раз больше украинцев. Кроме того, значительно выросло количество больных корью.

"Сделаем вместе" может стать прекрасным лозунгом прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев — это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему,
– подчеркнула она.

И чтобы поднять уровень вакцинации до высокого уровня, нужно, чтобы все государство и его партнеры – как внутри, так и снаружи – объединили свои усилия.

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Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Вакцина
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