Супрун призвала собрать СНБО из-за вакцинации

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно обратить внимание на небольшое количество вакцинированных в Украине. Она в очередной раз предложила собрать заседание СНБО по этому вопросу.

По словам Супрун, первой инициативой после ее прихода в Минздрав было именно соответствующее обращение к СНБО. Однако ни публичные, ни официальные обращения не помогли.

К теме: Вакцинироваться можно: 10 ложных противопоказаний для прививки

Впоследствии с такой же просьбой она обратилась и к действующему президенту Владимиру Зеленскому и главе СНБО Александру Данилюку. Но ответа и определенной даты заседания не получила до сих пор. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Супрун заверила, что количество больных дифтерией выросло в два с половиной раза, столько же – больных столбняком. А вот гемофильной инфекцией болеют аж в десять раз больше украинцев. Кроме того, значительно выросло количество больных корью.

"Сделаем вместе" может стать прекрасным лозунгом прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев — это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему,

– подчеркнула она.

И чтобы поднять уровень вакцинации до высокого уровня, нужно, чтобы все государство и его партнеры – как внутри, так и снаружи – объединили свои усилия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.