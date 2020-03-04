Супрун раскритиковала очередную смену руководства Минздрава

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун высказалась относительно кадрового изменения в Кабмине, в частности в Минздраве.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что 4 марта президент Владимир Зеленский объявит об увольнении Зоряны Скалецкий с должности министра здравоохранения. Новую должность, скорее всего, возглавит Илья Емец.

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Ульяна Супрун раскритиковала очередную смену министра здравоохранения в "сложнейший момент для всей системы, когда в Украине зафиксирован первый случай коронавируса". Она сравнила обновление правительства со строительством дома, которое не может завершиться из-за постоянных кадровых изменений.

В момент, когда все нездоровое и жалкое в украинской политике объединилось против реальных системных изменений в медицине, снова происходит очередная замена архитектора и бригады. Если мы хотим реальные изменения, нам надо перестать изменять архитекторов. Только так можно достроить этот дом,

– заявила Супрун.

Ульяна Супрун добавила, что "с таким подходом, можно долго что-то строить, но никогда не доделать это до конца, потому что те, кто "поддерживают" такое строительство не имеют цели построить крепкий дом, а сохранить вечный недострой в таком виде".

Справка! Зоряна Скалецкая возглавила Минздрав 29 августа. Соответствующее решение приняла Рада во время первого своего заседания в IX созыве. Вместе с ней должности министров получили еще 15 человек, то есть Кабмин полностью обновился. Скалецкую называют близким человеком к главе комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому.

Что известно о втором этапе медицинской реформы?

Второй этап медицинской реформы должен начаться 1 апреля 2020 года. Он предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичном звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательны, иначе медучреждение не получит финансирование от Национальной службы здоровья.