Супрун раскритиковала протокол лечения коронавируса в Украине

В мире до сих пор продолжают искать лекарства для лечения пациентов с COVID-19, но в Украине вчера уже утвердили протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавируса. Почему это опасно, объяснила Ульяна Супрун.

По словам Супрун, лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, а другие страны пока применяют их только экспериментально.

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Утверждение такого протокола на уровне страны – очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах,

– заявила госпожа Ульяна.

Почему неправильно утверждать единый протокол лечения

Чтобы применять какой-то препарат, нужно иметь результаты клинических исследований. Только по результатам таких исследований лекарства можно включать в протокол лечения.

ВОЗ неоднократно указывала, что пока нет доказательств, рекомендовали любое специфическое лечение COVID-19.

Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в пределах строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато, в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетности о таком использовании.

Какие препараты Минздрав предлагает применять в Украине

гидроксихлорохин, хлорохин, ремдесивир, лопиновир / ритонавир, тоцилизумаб.

Что известно об эффективности этих препаратов в лечении COVID-19

Гидроксилхлорин и хлорохин – это препараты для лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Хлорохин применяется для лечения малярии, а гидроксихлорохин применяется для лечения ревматоидного артрита или системной красной волчанки.

Оба препарата показывали эффективность в отношении вирусов SARS-CoV и SARS-CoV-2, но только в исследованиях в пробирке. Пока существует одно клиническое испытание препаратов в сочетании с азитромицином. На результаты этого исследования полагаться опасно, оно очень критикуется.

Важно! По данным CDC, нет данных о результатах клинических испытаний гидроксилхлорина или хлорина для лечения COVID-19, чтобы включать их в клинические рекомендации.

Лопинавир/ритонавир – это антиретровирусная терапия, которую принимают люди с ВИЧ. Результаты клинического исследования, в котором участвовало 199 человек с COVID-19, показали, что эти лекарства не были эффективными для лечения. Часть пациентов преждевременно завершила участие в исследовании из-за появления побочных эффектов.

Ремдесивир также показал свою активность против вируса SARS-CoV-2 только в пробирке и в исследованиях на животных, но относительно родственных бетакоронавирусов.

Тоцилизумаб – это препарат для лечения ревматологических заболеваний. Предположение относительно его эффективности основано на результатах китайского исследования, в котором участвовало лишь 20 пациентов.

Ульяна Супрун "Включение этих препаратов в протокол лечения и массового их использования не может быть оправданным и безопасным. Только сейчас в мире начинаются контролируемые клинические испытания, имеющие адекватную методологию, которая позволит сказать, безопасны и эффективны ли они для пациентов с COVID-19".

ВОЗ начала клинические исследования препаратов в рамках исследования SOLIDARITY. В рамках данного исследования будет изучаться эффективность четырех препаратов и их комбинаций относительно действия на SARS-CoV-2. Свое согласие на участие уже дали многие страны. Среди них Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, ЮАР, Испания и Швейцария.

Но ВОЗ не рекомендует использовать исследуемые препараты вне контролируемых клинических исследований. Сегодня ВОЗ должна открыть сайт, на котором будет опубликовано всю необходимую информацию для национальных органов здравоохранения об исследовании.

Как будет работать исследования? Зарегистрировать участника в SOLIDARITY будет несложно. Врач сможет ввести данные пациента с подтвержденным COVID-19 на сайте ВОЗ, включая условия, которые могут изменить течение заболевания. Участник исследования должен подписать информированную форму согласие на экспериментальное лечение.

Что Украина должна сделать сейчас

Украине следует присоединиться к существующим клиническим исследованиям. В мире уже проводится около 300 клинических исследований препаратов для лечения коронавируса или участвовать в инициативе ВОЗ.

Тогда применение препаратов будет контролируемо и с фиксацией всех последствий, врачи-исследователи смогут сообщать пациентов и их родственников, что лекарства еще только исследуются, а процедура лечения проводится в рамках клинического испытания.

Пациенты будут подписывать информированное согласие. То есть будут ознакомлены со всеми возможными неблагоприятными последствиями экспериментального лечения.

Нужно строго контролировать рецептурный отпуск лекарств, включенных в протокол. Потому что люди могут начать самолечение, а пациенты, которым эти лекарства нужны для лечения других болезней, могут их не получить.

Использование лекарств из протокола должно разрешаться ТОЛЬКО в пределах клинического исследования в больнице и у пациентов с тяжелым течением болезни во время госпитализации.

"Даже в условиях пандемии, мы не можем отказываться от науки, доказательств и фактов. Тем более, когда речь идет о лечении COVID-19 и здоровье и жизни пациентов", – резюмировала Ульяна Супрун.

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