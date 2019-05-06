Супрун рассказала, безопасны ли антисептики для рук

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Супрун рассказала, безопасны ли антисептики для рук
Супрун рассказала, безопасны ли антисептики для рук / Фото из открытых источников

5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук, которая является очень важной для здоровья человека. Ведь путей распространения патогенов и микробов есть множество.

Так, популярные антисептические спреи не устраняют грязь и даже могут вызвать резистентность (неблагоприятность, – 24 канал) некоторых бактерий. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Она также дала несколько рекомендаций, связанных с гигиеной рук.

"Мы часто прикасаемся к глазам, носу и рту, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм и вызвать различные болезни. Например, через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп", – говорит Супрун.

Мікроби з брудних рук можуть потрапити до організму
Микробы с грязных рук могут попасть в организм

К тому же, как заверила исполняющая обязанности министра здравоохранения, с грязных рук микробы могут попасть в пищу, напитки, другие предметы в доме, а если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.

Супрун заявила, что наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от микробов – тщательно мыть руки.

Как часто нужно мыть руки:

  1. после возвращения с улицы домой;
  2. до, во время и после приготовления пищи;
  3. до и после ухода за больным;
  4. после кашляния, чихания, высмаркивания носа;
  5. после посещения туалета;
  6. после контакта с животными.

Варто часто мити руки
Стоит часто мыть руки

"Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", – сказала Супрун.

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Теги: Здоровая жизнь Гигиена Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровье
Источник: 24 канал
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