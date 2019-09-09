Супрун рассказала, что должно быть в автомобильной аптечке

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Необходимые составляющие аптечки в авто
Необходимые составляющие аптечки в авто / spotdem.com

Аптечка необходима и крайне важная вещь, которая должна быть в каждом авто. Однако, ценен не факт ее наличия, а ее наполнение.

Аптечка в автомобиле – это не аксессуар, чтобы избежать штрафов, а необходимость, которая потенциально может спасти жизнь вам или людям рядом. Поэтому крайне необходимо регулярно проверять ее содержание, срок годности медикаментов, производителей.

Ульяна Супрун рассказала, что должно быть в каждой автомобильной аптечке.

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В случае ДТП, нужно уметь быстро реагировать и оказывать первую помощь. Хорошо укомплектованная аптечка нужна для того, чтобы оказать помощь пострадавшим до приезда скорой.


Хорошо укомплектованная аптечка может спасти жизнь

Необходимые составляющие аптечки в автомобиле:

  • Нитриловые перчатки. Их нужно надевать перед тем, как прикасаться к пострадавшему. Перчатки могут предотвратить передачу многих инфекционных болезней, передающихся через кровь. Это – ваша безопасность.
  • Светоотражающий жилет и светоотражающий треугольник для обозначения места ДТП. Это также вопрос вашей безопасности и человека, получившего травмы.
  • Жгут (или турникет). Если человек имеет сильное кровотечение, которое невозможно остановить с помощью повязки или прямого давления, жгут – необходимая вещь в этой ситуации. Накладывать его нужно всегда выше места ранения, но не на сустав.
  • Бинты и бандажи. Для контроля незначительных кровотечений прямым давлением следует иметь несколько марлевых бинтов. Для повязок и фиксации – несколько эластичных.
  • Пленка-клапан для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Она нужна для проведения СЛР с спасательными вздохами.
  • Треугольный бандаж (или "косынка") необходим для фиксации шин.
  • Атравматические ножницы для разрезания одежды.
  • Термоодеяло (спасательное одеяло) для согревания пострадавших.
  • Рулонный пластырь на тканевой основе для фиксации повязок, шин и др.
  • Спиртовые салфетки для очистки кожи от загрязнения.

Все другие лекарства и медикаменты, которые могут вам понадобиться в дороге, лучше хранить в отдельной аптечке. Это поможет не растеряться в момент, когда нужно быстро реагировать и оказать помощь пострадавшему человеку.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лекарства Лечение Ульяна Супрун
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