Супрун рассказала, готова ли возглавить Минздрав при президентстве Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что может возглавить ведомство по вероятному предложению будущего президента Владимира Зеленского, но есть важное условие.

Супрун в интервью DW объяснила, что готова остаться в правительстве после парламентских выборов в октябре, если в Кабмине будут люди, которые не будут блокировать изменения.

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В зависимости от того, кто будет в правительстве. Потому что если в правительстве будут люди, которые будут блокировать изменения, которые мы внедряем, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?

– пояснила глава Минздрава.

Супрун сказала, что ее кандидатуру в правительство подали представители нынешней коалиции, однако ее команда готова сотрудничать с любой конструктивной политсилой после парламентских выборов.

"Мы часто говорим, что много дел, которые касаются здравоохранения, они немного вне политики, потому что люди болеют независимо от политической ситуации, а мы должны всем помочь и предоставить качественные медицинские услуги. Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование", – добавила чиновница.

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Относительно критики медицинской реформы со стороны Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, Супрун сказала, что после выборов ЗЕкоманда заявляла о поддержке реформ.

После выборов от команды Зеленского мы услышали, что есть поддержка реформ, что они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы презентовать изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается этим летом, а третий, последний, по изменению финансирования, – в 2020 году,

– заявила Супрун.

Также глава Минздрава рассказала, что статус "и. о." никак не вредит внедрять реформу в украинском министерстве и назвала эти изменения "неотвратимыми". За почти три года ее руководства, Минздраву удалось осуществить одну из самых масштабных реформ в Украине.

"Вы сами видите, чтобы мне что-то мешало внедрять реформу? Закон об изменениях финансирования медицины принят парламентом. 27 с половиной миллионов человек подписали декларации с семейным врачом," – добавила она.



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