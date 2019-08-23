Супрун рассказала, как избавиться от боли во время месячных

Практически каждая девушка и женщина чувствовали колющую или тянущую боль в животе, спазмы, тошноту, утомляемость, боль в пояснице и бедрах, диарею во время менструаций.

У некоторых эта боль является невыносимой, у некоторых – боль проходит после принятия таблеток, отмечает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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У 45% -49% женщин имеют болезненные менструации (дисменорея), большинство из них не обращается за помощью к врачу.

Дисменорея бывает первичной и вторичной. У них разные причины, и преимущественно разные подходы к диагностике и лечению.

1. Первичная дисменорея

Боль во время менструаций возникает еще с подросткового возраста, при этом отсутствуют тазовые патологии. Неприятные ощущения появляются из-за высокого уровня простагландинов.

Простагландины – что это? Это вещества, которые образуются из арахидоновой жирной кислоты и запускают сокращения матки во время менструации.

Вероятность первичной дисменореи повышает семейный анамнез, курение и обильные менструации.

При этой дисменорее боль можно уменьшить, с годами она может ослабеть или вообще исчезнуть.

Ульяна Супрун “Эффективными являются нестероидные противовоспалительные препараты (НСПЗ), которые мешают образованию простагландинов (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, мефенаминовая кислота) и обезболивающие (парацетамол). Эти лекарства доступны, безрецептурные, но неидеальные из-за побочных эффектов. Их нельзя принимать людям с больными почками, печенью, желудком”.

Врач также может предложить комплексные гормональные контрацептивы и гормональную терапию в низких дозах.

Уменьшить частично боль или избавиться во время менструаций помогут теплая грелка, горячий душ или сауна.

2. Вторичная дисменорея

Дисменорею считают первичной, пока не доказано обратное, то есть не найдено нарушение в малом тазу.

Она возникает у 10% женщин с болезненными менструациями после 25-30 лет или по крайней мере после начала половой жизни.

Вторичная дисменорея – причины возникновения эндометриоз,

аденомиоз,

фибромы в матке,

воспаление органов малого таза,

полипы в кишечнике,

лейомиосаркома матки,

эктопическая (внематочная) беременность,

стеноз (сужение) цервикального канала.

При вторичной дисменорее возникают боли во время секса и дефекации (дискинезия). Вторичная дисменорея не совпадает полностью с менструацией, а частично перекрывается. При этом тошноты, слабости, как при первичной, может не быть.

Если с каждым разом месячные становятся более болезненными и НСПЗ или контрацептивы не помогают, то нужно обратиться к врачу. Причины боли следует устранять.

Если же боль возникла после начала половой жизни и есть жалобы на сильную менструальную боль – стоит обследовать таз и сделать УЗИ. В 80% случаях боль возникает из-за эндометриоза – основной причины вторичной дисменореи.

Воспалительные процессы в малом тазу, вызванные инфекцией, диагностируют по проявлениям и лабораторным тестам.

Ульяна Супрун “Вторичную дисменорею лечат согласно выявленной причины: комбинированными пероральными контрацептивами или другими формами гормональных контрацептивов, операционными вмешательствами, антибиотиками в случае инфекции, и в особо тяжелых случаях — удалением матки”.

Своевременное обращение к врачу спасет не только неделю полноценной жизни ежемесячно, а и фертильность или жизнь.

Как уменьшить боль во время месячных при первичной дисменорее

1. Ешьте много орехов и рыбы – они содержат омега-3 жирные кислоты, которые станут “случаться” в теле немного чаще, а простагландины из арахидоновой жирной кислоты будут образовываться реже.

2. Уменьшите потребление сладостей, во время менструаций.

3. Ключевыми нутриентами для предотвращения боли являются витамины В1, Д, Е, кальций и магний

4. Пейте достаточно воды.

5. Откажитесь от кофе или уменьшите потребление кофеина до 300 мг в день.

6. Не отказывайтесь от физической активности.

7. Занимайтесь сексом и мастурбуйте. Во время оргазма выделяются эндорфины — нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Кроме этого, эндорфин бета может образовываться в матке, и становиться помехой синтеза простагландинов. Секс должен быть защищенный презервативом.

8. Родите ребенка. Несколько беременностей и родов могут облегчить протекание менструаций, но это работает не навсегда.

Если у вас болезненные месячные, то стоит обратиться к врачу, который назначит дополнительные анализы и схему лечения.

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