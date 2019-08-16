Супрун рассказала, как избавиться от избыточного веса

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Как правильно похудеть
Как правильно похудеть / leisureworldcork.com

Если вы решили худеть, собрались с силами и поверили, что все получится, скорее всего возникает вопрос, с чего начать. Покупать абонемент в спортзал, исследовать здоровые рецепты или сдавать анализы?

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун предоставила практические советы как избавиться от лишнего веса и рассказала зачем вам врач в процессе похудения.

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Исключите наличие болезней

Прежде всего, если индекс массы тела более 25 стоит проверить наличие у вас болезней, которые провоцируют избыточный вес.

Такими болезнями могут быть: диабет 2 типа, предиабет, дислипидемия (нарушение баланса липопротеинов крови), наличие сердечно-сосудистых болезней, в т.ч. гипертензии, сердечной недостаточности; синдром поликистозных яичников, апноэ, мужской гипогонадизм (брак половых гормонов), астма, депрессия, бесплодие, остеоартрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Следующим важным шагом будет сдача анализов. Врач должен изучить семейную историю пациента, его/ее образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы.

На основе клинического вывода врач предложит схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды, что способствует похудению (например, близкие прекращают вас упрекать "очередной диетой" и предлагать пирожки под угрозой образы) и повышения образованности по здоровому образу жизни. Но это точно не должен быть марафон похудения, отмечает Супрун.

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Если есть гормональные или другие физиологические нарушения – причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их. Новый рацион должны предложить диетолог или санолог.

Измените рацион

  • Потребляйте калорий на 500-700 меньше привычного рациона. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить больше.
  • Подберите диету, которая соответствует предпочтениям пациентам. И низкоуглеводные, и низкожировые диеты сопоставимо эффективны, однако более гармонично – сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище.
  • Замените вредные блюда на более здоровые. Диета – это не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно.

Также Ульяна Супрун отмечает, совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне.

Подберите тип физических нагрузок

  • Аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти.
  • Силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю.
  • Будьте активными в течение дня.

Все рекомендации следует давать с учетом возможностей конкретного человека.

 
Ульяна Супрун
“Физические нагрузки – это не просто "сжигание калорий". Это наращивание мышечной массы, а следовательно, способности организма в состоянии покоя тратить больше энергии. Это повышение самооценки пациента. Это выделение дофамина и эндорфинов во время занятия. Это снижение уровня стресса, потому что во время тренировки люди думают о тренировках, а не рефлексируют и паникуют (в основном)”.

Разберитесь с поведенческими проблемами

Часто людям, которые хотят похудеть, нужна поддержка и решения поведенческих проблем, которые приводят к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности), клинический психолог.

Важно также наладить полноценный сон, научиться управлять стрессом, контролировать что и когда едите. Знать, как управлять приступами желания поесть, разорвать цикл "мне плохо – надо что-то съесть – мне плохо, потому что набираю вес".

Супрун советует найти группу поддержки – профессиональную, а также в кругу близких. Сочетание диеты и/или физической активности и психологической помощи делает похудения более эффективным и стабильным на протяжении длительного времени.

Когда необходимо медикаментозное лечение

Бывает так, что изменение образа жизни не помогает, или вес возвращается. В таком случае нужно медикаментозное лечение ожирения. Есть несколько путей: влияние на ферменты, прием витаминов и гормонов, воздействие на рецепторы нейромедиаторов.

Понадобится также терапия сопутствующих состояний, например диабета 2 типа. Лекарства подбираются в пределах протокола, но для конкретного пациента и его состояния. В некоторых случаях требуется операция по уменьшению желудка.

 
Ульяна Супрун
“Лечение ожирения – это сложная задача, потому что это – хроническое состояние, и оно нуждается в постоянной оценке со стороны врача и изменении схемы лечения при необходимости. Именно поэтому мы подчеркиваем сочетание боди-позитива как любви и заботы о себе, необходимость лечения этого состояния вместе со специалистами”.
 

Как поддерживать нормальный вес

Если у вас нет ожирения, то предотвратите набор веса и худейте с помощью оптимизации питания, физической активности и поддержки окружающих.

Следите за свим физическим и психическим здоровьем. Переедание, нужда только в сладкой или быстрой еде, нежелание есть овощи, потеря аппетита – тревожные сигналы. Ешьте простую, преимущественно растительную пищу, но не забывайте обо всех компонентах здорового рациона. Избегайте перекусов и еды на ночь.

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Поддерживать здоровый вес помогает здоровый кишечник. Для здоровья микробиоты кишечника не обязательно пить пробиотики – достаточно потреблять достаточно растворимых и нерастворимых пищевых волокон (клетчатки), как можно меньше потреблять алкоголя, избегать слишком жирной и сладкой пищи, пить воду согласно чувство жажды. Последний совет касается здоровых людей среднего возраста. Пожилые люди и дети должны пить по напоминаниям, а те, в кого есть отеки – в сопровождении медикаментов.

Не стоит устраивать себе "14 дней без углеводов", лучше ешьте сбалансировано, приучайте организм к муке грубого помола и отрубям, чаю и кофе без сахара, десертам на основе фруктов и орехов, а не сладостей.

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Сделайте физическую активность ежедневной практикой. Найдите любимую физическую активность: бег, танцы, велосипед, приседания и отжимания каждый час, ходьба.

Изучайте свойства пищи и способы ее приготовления. Так вы сможете сознательно делать выбор, удовлетворять свои вкусы и не тратить на здоровую пищу кучу денег.

Не теряйте вес резко. Это нарушает баланс гормонов, которые отвечают за аппетит и жировые запасы. Таким образом, после долгожданного похудения, вы можете начать переедать и набирать вес.

"Качели" веса связаны с более высоким риском преждевременной смерти, чем стабильный вес, – отмечает Ульяна Супрун.

Достаточно спите. Пересмотрите свой распорядок дня и найдите возможность ложиться спать вовремя.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Ульяна Супрун Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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