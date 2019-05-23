Супрун рассказала, как изменится экстренная медицинская помощь в Украине

Министерство здравоохранения Украины начало этап перестройки экстренной медицинской помощи. 22 мая правительство приняло новую концепцию, которая существенно отличается от предыдущей.

Какие изменения теперь ждут украинцев относительно экстренной медицинской помощи на ближайшие пять лет – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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По словам Супрун, эти изменения должны улучшить качество и доступность экстренной помощи и повысить престижность работы работников данной сферы, в том числе и обеспечить им достойную оплату труда.

Также Супрун анонсировала, что во всех регионах Украины заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране.

Какие изменения произойдут в экстренной медицинской помощи

• Работники экстренной медицинской помощи получат новое оборудование и автомобили.

• Обновится алгоритм диспетчеризации – автомобиль экстренной помощи, который находится ближе всего, будет выезжать в течение минуты после вызова.

• Создастся новая IT-инфраструктура, которая будет иметь доступ к информации о состоянии каждого вызова в любой момент.

• Достойная оплата труда работникам экстренной медицинской помощи.

• Появятся новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи.

• Обновят обязательные протоколы командных действий бригад и создадутся протоколы диспетчеров.

• Перестроят приемные отделения в больницах.

• Увеличат доступность первой помощи, в частности, построят сеть первых реагирующих.

В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве предусмотрены закупки специализированного санитарного транспорта; оснащение учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб.

Отметим, что на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено почти миллиард – 922,5 миллионов гривен.

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