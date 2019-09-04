Супрун рассказала, как лечить прыщи и предотвратить их появление
Угри, прыщи или акне (acne vulgaris) заставляют человека чувствовать себя неуверенным, портят настроение и внешний вид. Они впервые появляются с началом полового созревания, и исчезают у кого-то после 20, а с кем-то остаются на всю жизнь.
Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун отметила: прыщи не стоит "прижигать спиртом", выдавливать, начинать для борьбы с ними активную половую жизнь без презерватива.
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Что такое акне и почему оно возникает
Акне – это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Акне бывают:
- просто закрытые железы (белая папула, закрытые комедоны),
- серо-белые папулы (открытые комедоны, у которых канал железы частично открылся),
- воспаленные папулопустулярные акне,
- очень сильно выраженные акне. Последние образованы глубокими пустулами и узелками, которые затрагивают большие участки кожи, болят и повреждают ее, иногда навсегда.
Комедоны возникают с началом полового созревания, а также во второй фазе менструального цикла. Все потому, что сальные железы чувствительны к действию половых гормонов.
Часто акне возникают при синдроме поликистозных яичников и повыщении уровня андрогенов. Появление в комедонах бактерии Propionibacterium вызывает воспаление и распространение инфекции. Поэтому терапия заключается прежде всего в системном уничтожении бактерий, восстановленные кожи и при необходимости – в изменении гормонального фона.
У людей могут быть угреподобные высыпания – красные неровности, у которых нет комедона (сальной железы).
Что такое акне и почему они возникают
К угреподобным высыпаниям относят розацеа (эритема, покраснение), фолликулит, стероидные высыпания.
- некоторые микроорганизмы, или же
- антибиотики и другие лекарственные препараты,
- стероиды,
- противогрибковые препараты,
- некоторые антидепрессанты,
- хлор, бром-, йодсодержащие соединения,
- механическое повреждение.
У угреподобных высыпаний разные причины возникновеня и способы лечения. Первое, что следует понять: это акне или угреподобные высыпания.
При лечении последних назначают антибиотики, но других типов, и ретиноиды, локальный витамин С. Дерматологу следует принести на прием предыдущие назначения лекарств, которые вы принимаете, и подробно собрать анамнез.
Как лечить акне
Ульяна Супрун рассказала о протоколе лечения обычных угрей (акне) для семейных врачей, фармацевтов, и уже когда "все сложно", дерматологов.
1. Нужно определить степень выраженности акне.
При закрытых или открытых комедонах – необходимые препараты с бензоил пероксидом и/или ретиноидами, или сочетание этих лекарств с локальным применением клиндамицина.
2. Проводите оценку эффективности лечения.
Спрашивайте у врача для чего тот или иной препарат, и что он будет лечить. Ежемесячно проводите оценку эффективности лечения.
3. При неэффективности терапии женщинам могут назначать комбинированные оральные контрацептивы (КОК).
Только прогестероновые контрацептивы ухудшают состояние кожи.
В некоторых случаях женщинам с акне назначают КОК
При незначительных высыпаниях лечения акне может состоять из:
- препаратов с бензоил пероксидом и/или ретиноидов, клиндамицина,
- как дополнение – или синтетические пероральные контрацептивы, или системные антибиотики.
Чего не стоит делать при лечении акне
- Лечить спиртом.
- Делать чистку.
- Применять масло с тимьяном или ромашку.
- Делать маску с желтками или глиной.
Высыпания стоит лечить исключительно с врачом, а вот при лечении слабо выраженных акне понадобятся вышеперечисленные безрецептурные средства и подходы. Если они не действуют в течение 2 месяцев – стоит обратиться к врачу. В случае сильных шрамов эксперты советуют дермабразию или лазерную коррекцию.
Принципы, которые помогут побороть акне и предотвратить их появление
1. Убирайте волосы с лица, так как там находятся бактерии.
2. Используйте средства для ухода с бензоил пероксидом, салициловой кислотой и ретиноидами. Они предотвращают закрытией пор и образование значительного количества сального секрета.
3. Средства для лечения акне наносите не только на прыщи, но и на всю кожу.
Средства для лечения акне наносите не только на прыщи
4. Процесс лечения – длительный. Первые результаты будут после четырех недель, при этом курс продлится дольше. Не бросайте лечение – пройдите курс до конца.
5. Избегайте контакта рук с акне: Не царапайте и не чешите прыщи. А вот их удалением должен заниматься эксперт в стерильных условиях.
6. Отдавайте предпочтение некомедогенной косметике, которая не делает кожу жирной и не приводит к акне.
7. Не замазывайте тональным кремом акне – это способствует образованию новых комедонов.
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