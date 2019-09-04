Супрун рассказала, как лечить прыщи и предотвратить их появление

Угри, прыщи или акне (acne vulgaris) заставляют человека чувствовать себя неуверенным, портят настроение и внешний вид. Они впервые появляются с началом полового созревания, и исчезают у кого-то после 20, а с кем-то остаются на всю жизнь.

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун отметила: прыщи не стоит "прижигать спиртом", выдавливать, начинать для борьбы с ними активную половую жизнь без презерватива.

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Что такое акне и почему оно возникает

Акне – это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Акне бывают:

просто закрытые железы (белая папула, закрытые комедоны),

серо-белые папулы (открытые комедоны, у которых канал железы частично открылся),

воспаленные папулопустулярные акне,

очень сильно выраженные акне. Последние образованы глубокими пустулами и узелками, которые затрагивают большие участки кожи, болят и повреждают ее, иногда навсегда.

Комедоны возникают с началом полового созревания, а также во второй фазе менструального цикла. Все потому, что сальные железы чувствительны к действию половых гормонов.

Часто акне возникают при синдроме поликистозных яичников и повыщении уровня андрогенов. Появление в комедонах бактерии Propionibacterium вызывает воспаление и распространение инфекции. Поэтому терапия заключается прежде всего в системном уничтожении бактерий, восстановленные кожи и при необходимости – в изменении гормонального фона.

У людей могут быть угреподобные высыпания – красные неровности, у которых нет комедона (сальной железы).



Что такое акне и почему они возникают

К угреподобным высыпаниям относят розацеа (эритема, покраснение), фолликулит, стероидные высыпания.

Угреподобные высыпания – причины возникновения некоторые микроорганизмы, или же

антибиотики и другие лекарственные препараты,

стероиды,

противогрибковые препараты,

некоторые антидепрессанты,

хлор, бром-, йодсодержащие соединения,

механическое повреждение.

У угреподобных высыпаний разные причины возникновеня и способы лечения. Первое, что следует понять: это акне или угреподобные высыпания.

При лечении последних назначают антибиотики, но других типов, и ретиноиды, локальный витамин С. Дерматологу следует принести на прием предыдущие назначения лекарств, которые вы принимаете, и подробно собрать анамнез.

Как лечить акне

Ульяна Супрун рассказала о протоколе лечения обычных угрей (акне) для семейных врачей, фармацевтов, и уже когда "все сложно", дерматологов.

1. Нужно определить степень выраженности акне.

При закрытых или открытых комедонах – необходимые препараты с бензоил пероксидом и/или ретиноидами, или сочетание этих лекарств с локальным применением клиндамицина.

2. Проводите оценку эффективности лечения.

Спрашивайте у врача для чего тот или иной препарат, и что он будет лечить. Ежемесячно проводите оценку эффективности лечения.

3. При неэффективности терапии женщинам могут назначать комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Только прогестероновые контрацептивы ухудшают состояние кожи.



В некоторых случаях женщинам с акне назначают КОК

При незначительных высыпаниях лечения акне может состоять из:

препаратов с бензоил пероксидом и/или ретиноидов, клиндамицина, как дополнение – или синтетические пероральные контрацептивы, или системные антибиотики.

Ульяна Супрун “Сильные, узловатые глубокие акне лечат сразу пероральным изотретиноином (форма ретиноидов). Беременным женщинам и тем, кто кормит, нельзя применять ретиноиды. Если пациент(ка) не хотят такую терапию, есть противопоказания, протокол советует такую же терапию, как при умеренных акне”

Чего не стоит делать при лечении акне

Лечить спиртом. Делать чистку. Применять масло с тимьяном или ромашку. Делать маску с желтками или глиной.

Высыпания стоит лечить исключительно с врачом, а вот при лечении слабо выраженных акне понадобятся вышеперечисленные безрецептурные средства и подходы. Если они не действуют в течение 2 месяцев – стоит обратиться к врачу. В случае сильных шрамов эксперты советуют дермабразию или лазерную коррекцию.

Принципы, которые помогут побороть акне и предотвратить их появление

1. Убирайте волосы с лица, так как там находятся бактерии.

2. Используйте средства для ухода с бензоил пероксидом, салициловой кислотой и ретиноидами. Они предотвращают закрытией пор и образование значительного количества сального секрета.

3. Средства для лечения акне наносите не только на прыщи, но и на всю кожу.

Средства для лечения акне наносите не только на прыщи

4. Процесс лечения – длительный. Первые результаты будут после четырех недель, при этом курс продлится дольше. Не бросайте лечение – пройдите курс до конца.

5. Избегайте контакта рук с акне: Не царапайте и не чешите прыщи. А вот их удалением должен заниматься эксперт в стерильных условиях.

6. Отдавайте предпочтение некомедогенной косметике, которая не делает кожу жирной и не приводит к акне.

7. Не замазывайте тональным кремом акне – это способствует образованию новых комедонов.

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