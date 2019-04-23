Супрун рассказала, как правильно делать планку

Планка – это очень эффективное упражнение на укрепление рук, пресса, спины. Ее можно выполнять где угодно, но важно делать это правильно.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объясняет: планка – это группа упражнений, во время которых мы держим голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, а сами опираемся на руки и пальцы ног.

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Тело, как дощечка, находится в одной плоскости.

Чем полезна планка

• Она лучше всего укрепляет пресс, особенно в скручивании.

• Планка тренирует баланс, а также наш мозжечок – отдел мозга, отвечающий за движения.

• Это упражнение укрепляет мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса. Чтобы держать планку, следует напрячь ряд мышц, которые вы бы не привлекли во время бега или приседаний, например.

• Она уменьшает боль в спине, укрепляя их при этом. Когда мы мало двигаемся, то есть слабые мышцы, а это одна из причин боли в спине.

• Особенно полезной будет планка для тех, кто сидит за компьютером, ведь она поможет выровнять шею.

• Планка улучшает выносливость и гибкость суставов.

• Беременным можно тоже делать планку, чтобы укрепить мышцы и уменьшить боль в пояснице.



Супрун советует делать ежедневно до 10 планок

Ежедневно нужно делать до десяти планок. Супрун советует держаться в планке можно дольше.

Как делать планку правильно

1. Не прогибайтесь в пояснице. Ваше тело должно выглядеть как прямая линия.

2. В течение выполнения упражнения, тело должно быть напряжено, особенно ягодицы и живот.

3. Не поднимайте голову, просто смотрите перед собой в пол.

4. Убедитесь, что локти находятся прямо под плечами. В локтевом суставе должен храниться прямой угол.

5. Если вам трудно удержаться в классической планке – начинайте с легкого варианта: с коленями на полу.

6. Старайтесь делать планки у зеркала – так вы можете убедиться, что действительно держите туловище, ягодицы и голову на одном уровне.

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