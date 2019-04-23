Супрун рассказала, как правильно делать планку

43 Читати новину українською
Как правильно делать планку
Как правильно делать планку / runnersworld.com

Планка – это очень эффективное упражнение на укрепление рук, пресса, спины. Ее можно выполнять где угодно, но важно делать это правильно.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объясняет: планка – это группа упражнений, во время которых мы держим голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, а сами опираемся на руки и пальцы ног.

Читайте также: Спорт похудеть не поможет: диетолог рассказала почему

Тело, как дощечка, находится в одной плоскости.

Чем полезна планка

• Она лучше всего укрепляет пресс, особенно в скручивании.
• Планка тренирует баланс, а также наш мозжечок – отдел мозга, отвечающий за движения.
• Это упражнение укрепляет мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса. Чтобы держать планку, следует напрячь ряд мышц, которые вы бы не привлекли во время бега или приседаний, например.
• Она уменьшает боль в спине, укрепляя их при этом. Когда мы мало двигаемся, то есть слабые мышцы, а это одна из причин боли в спине.
• Особенно полезной будет планка для тех, кто сидит за компьютером, ведь она поможет выровнять шею.
• Планка улучшает выносливость и гибкость суставов.
• Беременным можно тоже делать планку, чтобы укрепить мышцы и уменьшить боль в пояснице.

Супрун радить робити щодня до 10 планок
Супрун советует делать ежедневно до 10 планок

Ежедневно нужно делать до десяти планок. Супрун советует держаться в планке можно дольше.

Как делать планку правильно

1. Не прогибайтесь в пояснице. Ваше тело должно выглядеть как прямая линия.

2. В течение выполнения упражнения, тело должно быть напряжено, особенно ягодицы и живот.

3. Не поднимайте голову, просто смотрите перед собой в пол.

4. Убедитесь, что локти находятся прямо под плечами. В локтевом суставе должен храниться прямой угол.

5. Если вам трудно удержаться в классической планке – начинайте с легкого варианта: с коленями на полу.

6. Старайтесь делать планки у зеркала – так вы можете убедиться, что действительно держите туловище, ягодицы и голову на одном уровне.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Почему Порошенко победил во Львовской области: причина феномена
сегодня
1290
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
394
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 191
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
18 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1690
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 2307
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 14336
Новости
Больше новостей
Залиште відгук