Супрун рассказала, как правильно питаться во время Великого поста

Великий пост является основным в церковном православном календаре и самым строгим в рационе питания. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что, несмотря на пользу поста для здоровья, некоторые ограничения в пище не принесут ничего хорошего.

Именно поэтому необходимо правильно составить свой рацион.

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1. Меньше мяса — хорошо

Великий пост подразумевает отказ от процессированного мяса, то есть, от колбасы, сарделек, копченостей. Все потому, что оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров. Обратите внимание, что просто кусочек сала и печеного мяса птицы аж такой угрозы не представляет.

2. Больше овощей — еще лучше

Можно есть преимущественно рис, белый хлеб и картофель и получить нехватку витаминов и белковой пищи.

Ульяна Супрун “А можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет. Доказанная польза веганства и вегетарианства, – прежде всего, в разнообразном растительном рационе”

3. Бобовые — не только фасоль

В бобовых содержатся витамины группы B, нужные для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. К тому же бобовые — это клетчатка, а значит — здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина.

4. Вспомните о грибах

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин. Супрун отмечает, что такой набор необходим человеку.

Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в старшем возрасте

5. Низкожировая диета — это опасно

Великий пост предполагает почти полный отказ от масел и жиров в составе животных продуктов (к примеру, лецитин яиц или рыбий жир).

Такие диеты могут принести пользу людям с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но им нужно придерживаться такого рациона месяцами и годами, а не только 49 дней в год.

В жирах есть витамины А, Е и D, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Дефицит этих витаминов приведет к нарушению в работе иммунной системы, насыщении молекул тела свободными радикалами. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушения образования половых гормонов.

Что делать, чтобы пост не навредил здоровью

Супрун советует обратить внимание на орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семечки, которые пост не запрещает. В них есть витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Их следует есть действительно много.

Чтобы усваивался жирорастворимый провитамин А, совмещайте орехи и морковь или курагу.



Что делать, чтобы пост не навредил здоровью

Не стоит жарить постную пищу на подсолнечном масле. Все потому, что она содержит много омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют воспалению и атеросклерозу, а жарка создает канцерогенные соединения.

Старайтесь покупать продукты без маргарина, поскольку это трансжиры. Последние увеличивают воспалительный фон и способствуют развитию сердечно-сосудистых болезней.

Если вы поститесь и не употребляете яйца, то Супрун советует их заменить соевыми продуктами, тыквенными и подсолнечными семечками, кукурузой и шпинатом.

Постной альтернативой молочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и соразмерное количество кальция, и пробиотические лактобактерии.



Постной альтернативой молочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты

Даже в Великий пост есть несколько дней, когда можно есть рыбу. Последняя обеспечивает мозг, сердце, сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Супрун советует ежедневно есть льняные и тыквенные семечки, грецкие орехи, морскую капусту и тахини (кунжутную пасту).

В Великий пост люди стараются больше употреблять каши – гречневые, перловые, пшеничные, пшенные, овсяные и кукурузные. В них есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы B и белок. Каши хорошо сочетаются с уже указанными семенами тыквы и льна и грибами.

Ульяна Супрун “С другой стороны, следует держаться как можно дальше от питания одними лишь углеводами, особенно белым хлебом, белым рисом и макаронами без ничего. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набору веса”.

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