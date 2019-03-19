Супрун рассказала, как правильно питаться во время Великого поста

52 Читати новину українською
Как правильно питаться во время Великого поста
Как правильно питаться во время Великого поста / unsplash.com

Великий пост является основным в церковном православном календаре и самым строгим в рационе питания. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что, несмотря на пользу поста для здоровья, некоторые ограничения в пище не принесут ничего хорошего.

Именно поэтому необходимо правильно составить свой рацион.

Читайте также: Действительно ли хлеб на дрожжах вредный: ответ Супрун

1. Меньше мяса — хорошо

Великий пост подразумевает отказ от процессированного мяса, то есть, от колбасы, сарделек, копченостей. Все потому, что оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров. Обратите внимание, что просто кусочек сала и печеного мяса птицы аж такой угрозы не представляет.

via GIPHY

2. Больше овощей — еще лучше

Можно есть преимущественно рис, белый хлеб и картофель и получить нехватку витаминов и белковой пищи.

 
Ульяна Супрун
“А можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет. Доказанная польза веганства и вегетарианства, – прежде всего, в разнообразном растительном рационе”

3. Бобовые — не только фасоль

В бобовых содержатся витамины группы B, нужные для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. К тому же бобовые — это клетчатка, а значит — здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина.

4. Вспомните о грибах

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин. Супрун отмечает, что такой набор необходим человеку.

Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в старшем возрасте

5. Низкожировая диета — это опасно

Великий пост предполагает почти полный отказ от масел и жиров в составе животных продуктов (к примеру, лецитин яиц или рыбий жир).

via GIPHY

Такие диеты могут принести пользу людям с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но им нужно придерживаться такого рациона месяцами и годами, а не только 49 дней в год.

В жирах есть витамины А, Е и D, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Дефицит этих витаминов приведет к нарушению в работе иммунной системы, насыщении молекул тела свободными радикалами. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушения образования половых гормонов.

Что делать, чтобы пост не навредил здоровью

Супрун советует обратить внимание на орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семечки, которые пост не запрещает. В них есть витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Их следует есть действительно много.

Чтобы усваивался жирорастворимый провитамин А, совмещайте орехи и морковь или курагу.

Що робити, щоб піст не нашкодив здоров’ю
Что делать, чтобы пост не навредил здоровью

Не стоит жарить постную пищу на подсолнечном масле. Все потому, что она содержит много омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют воспалению и атеросклерозу, а жарка создает канцерогенные соединения.

Старайтесь покупать продукты без маргарина, поскольку это трансжиры. Последние увеличивают воспалительный фон и способствуют развитию сердечно-сосудистых болезней.

Если вы поститесь и не употребляете яйца, то Супрун советует их заменить соевыми продуктами, тыквенными и подсолнечными семечками, кукурузой и шпинатом.

Постной альтернативой молочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и соразмерное количество кальция, и пробиотические лактобактерии.

Пісною альтернативою молочним продуктам буде величезна миска квашеної капусти
Постной альтернативой молочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты

Даже в Великий пост есть несколько дней, когда можно есть рыбу. Последняя обеспечивает мозг, сердце, сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Супрун советует ежедневно есть льняные и тыквенные семечки, грецкие орехи, морскую капусту и тахини (кунжутную пасту).

В Великий пост люди стараются больше употреблять каши – гречневые, перловые, пшеничные, пшенные, овсяные и кукурузные. В них есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы B и белок. Каши хорошо сочетаются с уже указанными семенами тыквы и льна и грибами.

 
Ульяна Супрун
“С другой стороны, следует держаться как можно дальше от питания одними лишь углеводами, особенно белым хлебом, белым рисом и макаронами без ничего. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набору веса”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня
7423
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Великий пост Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
сегодня 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 3918
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
18 марта 22:52 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 184230
Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
17 марта 16:00 Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
2654
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
16 марта 10:41 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
Олександр Бевза 9515
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
15 марта 13:54 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 24223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук