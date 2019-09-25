Супрун рассказала о встрече с президентом и премьером

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о встрече с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом она вспомнила в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте также: Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу

По ее словам, она с заместителем Павлом Ковтонюком, общались с президентом и его представителями, объясняли, что происходит в медицинской трансформации и как будет дальше.

"Они просили, чтобы мы дали им законопроекты, которые нужны и сказали: они видят, что это правильный путь и будут продолжать реформы. Однако там никто не говорил остаемся мы или нет", – отметила Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун “Я провела несколько встреч с представителями Офиса Президента, несколько раз с новым премьер-министром Алексеем Гончаруком перед тем, как он занял должность. Мне было откровенно сказано Алексеем, что Офис Президента категорически против того, чтобы я осталась в должности.”

Она отметила, что когда предлагала оставить заместителя, то они были категорически против людей, которые были с ним в Министерстве.

"Были разговоры с ними, объясняли, как дальше проводить медицинскую трансформацию, потому что для нас неважно было кресло. Важно, чтобы работа, которая началась продолжалась. Мы всегда повторяли тем госслужащим, которые пришли в Министерство, что они должны остаться и продолжать работу. Вся реформа медицины зависит от них, а не от руководства, которое придет. Они все остались, никто не ушел. Они пытаются профессионально работать, но сейчас им не очень позволяют", – подытожила Супрун.

Что сейчас происходит в Минздраве?

После назначения новой руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой в министерстве уже успел разгореться скандал. Работники органа обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за угрозы срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства. В заявлении, которое подписали более 40 госслужащих, говорится, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели".



В команде нового министра Зоряны Скалецкой опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.

Что изменилось в Министерстве здравоохранения после прихода Супрун?

Она начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время Супрун начала реформу медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развивать систему общественного здоровья.

Одни из главных достижений Супрун на должности: