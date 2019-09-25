Супрун рассказала о встрече с президентом и премьером
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о встрече с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Об этом она вспомнила в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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По ее словам, она с заместителем Павлом Ковтонюком, общались с президентом и его представителями, объясняли, что происходит в медицинской трансформации и как будет дальше.
"Они просили, чтобы мы дали им законопроекты, которые нужны и сказали: они видят, что это правильный путь и будут продолжать реформы. Однако там никто не говорил остаемся мы или нет", – отметила Ульяна Супрун.
Она отметила, что когда предлагала оставить заместителя, то они были категорически против людей, которые были с ним в Министерстве.
"Были разговоры с ними, объясняли, как дальше проводить медицинскую трансформацию, потому что для нас неважно было кресло. Важно, чтобы работа, которая началась продолжалась. Мы всегда повторяли тем госслужащим, которые пришли в Министерство, что они должны остаться и продолжать работу. Вся реформа медицины зависит от них, а не от руководства, которое придет. Они все остались, никто не ушел. Они пытаются профессионально работать, но сейчас им не очень позволяют", – подытожила Супрун.
Что сейчас происходит в Минздраве?
После назначения новой руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой в министерстве уже успел разгореться скандал. Работники органа обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за угрозы срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства. В заявлении, которое подписали более 40 госслужащих, говорится, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели".
В команде нового министра Зоряны Скалецкой опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.
Что изменилось в Министерстве здравоохранения после прихода Супрун?
Она начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время Супрун начала реформу медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развивать систему общественного здоровья.
Одни из главных достижений Супрун на должности:
- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017;
- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы выбирают себе врачей и подписывают с ними декларации.
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