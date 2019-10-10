Супрун рассказала, почему важно лечить депрессию

10 октября отмечается День психического здоровья, и в этом году его главная тема – предотвращение суицидов. В мире каждые 40 секунд один человек прощается с жизнью, что за год составляет более 800 тысяч человек.

40-60% суицидов совершают люди, которые находятся в состоянии депрессии. К 2030 году она может войти в первую тройку болезней с распространением в странах с низким доходом и второй – со средним, сообщает бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Чаще всего депрессией болеют люди, пережившие травматический опыт, в частности ветераны войны, жертвы насилия или теракта. Также из-за нее часто страдают люди с алкогольной и наркозависимостью, и представители дискриминируемых групп.

Большое количество больных есть и среди детей и подростков, которые сталкиваются с буллингом, травлей и несправедливостью или же с болезненными отношениями.

Сейчас очень важно говорить о психологических и психических проблемах, ведь если их лечить вовремя - самоубийства можно предотвратить.

Ульяна Супрун “Заботиться о психическом здоровье не менее важно, чем физическом.”

Не стесняйтесь обратиться за помощью

Если вы чувствуете проблему, обязательно обратитесь за помощью к психологам или психотерапевтам. Выбирайте специалиста, с которым вам комфортно и легко общаться, чтобы было проще открыться.

Также сходите на прием к своему семейному врачу. Он должен убедиться, не вызвано ли ваш депрессивное состояние другими болезнями, например, нарушением работы щитовидной железы, и не имеет других сопутствующих заболеваний.

Не стесняйтесь обсудить свои проблемы с друзьями и родными. Найдите хотя бы одного человека, который сможет вас выслушать, понять и поддержать.



День психического здоровья в этом году посвящен проблеме самоубийств / Инфографика 24 канала

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