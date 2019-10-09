Супрун рассказала, при каких условиях можно заниматься сексом во время беременности

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Секс во время беременности
Секс во время беременности / infokosova.org

Заниматься сексом во время беременности не только можно, но и стоит. Часто у беременных женщин повышается либидо, если придерживаться нескольких условий – секс доставит удовольствие обоим партнерам.

Ульяна Супрун опровергла миф, что заниматься сексом во время беременности нельзя.

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При каких условиях беременным можно заниматься сексом

На всех сроках беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если:

  • У вас нет противопоказаний.

Противопоказаниями могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность), высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Многоплодная беременность. Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы.

Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.      

  • Вы оба этого хотите.

Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувствительность, но если этого не произошло–все в порядке. Помните о взаимное активное согласие.

  • Поза комфортная.

Может мешать не только животик. Увеличивается и становится очень чувствительной грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому стоит быть внимательными к сигналам партнерши.


Вы не повредите ребенку во время секса

Как секс во время беременности влияет на плод

Эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, поэтому проникновение во время секса ему не повредит. Даже сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды.

Во время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем.

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Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции. Отказаться от презерватива можно в том случае, если вы оба не имеете ни одной активной болезни, например, проявления генитального герпеса, и точно поддерживаете моногамные отношения.

Если кто-то из партнеров имеет болезнь, передающуюся половым путем, есть сомнения в правдивости, прозрачны ли отношения – презерватив обязателен.

Помните также о том, что и оральный, и анальный секс может привести к заражению, а чтобы этого не произошло, пользуйтесь специальными салфетками.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Женское здоровье Секс
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