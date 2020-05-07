Супрун создала петицию с требованием установить антисептики на станциях Киевского метрополитена

Супрун считает, что на станциях Киевского метрополитена необходимо установить антисептики. Ведь это общественные места с большим скоплением людей, а прикосновений к поверхностям в транспорте не избежать.

Ульяна Супрун создала петицию №9666 на сайте КГГА, в котором требует установить на станциях Киевского метрополитена спиртосодержащие антисептики для свободного доступа к гигиене рук.

К теме Как правильно мыть руки: видео

Киевский метрополитен должен частично заработать на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина. Однако его полную работу планируют возобновить на четвертом этапе.

Не факт, что это случится тогда, когда вакцина против коронавируса будет изобретена, а пандемия преодолена. Возбудитель вируса может легко попасть на руки или поверхности, к которым больше всего касаются, после чего попасть в организм человека.

Лучшим способом профилактики является мытье рук с водой и мылом, но на станциях нет возможности это сделать.

Следовательно, Супрун подчеркнула, что на станциях необходимо установить диспенсеры со спиртосодержащими антисептиками, которыми сможет воспользоваться каждый.

Обеспечение доступа к антисептикам является важным вопросом общественного здоровья. Местная власть может быть двигателем изменений в этой практике,

– отметила Супрун в петиции.

Подписать петицию №9666 можно, нажав на выделенный текст – вот здесь.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.