Супружеская пара лесбиянок выносила ребенка в обеих матках

Семейная пара двух женщин из Великобритании стала первыми родителями в истории, которые родили уникального мальчика. Его выносили последовательно в обоих матках.

28-летняя Жасмин Франсис-Смит (Jasmine Francis-Smith) и ее 30-летняя жена Донна стали первыми родителями в мире, которые смогли выносить одного ребенка в двух матках, пишет The Daily Mail.

Также по теме: Ученые объяснили, какое значение имеет гомосексуальность в природе

В чем уникальность?

Это уникальная процедура, которая позволяет родителям лесбиянкам быть полноценными биологическими мамами своих детей. До сегодняшнего дня в таких семьях малыша вынашивала и рожала только одна партнерша, что другие матери считали несправедливым.



Две женщины выносили ребенка

И вот теперь родился мальчик по имени Отис, который является абсолютно уникальным ребенком. Сначала оплодотворенная яйцеклетка находилась в организме Донны, а потом ее пересадили жене.

Как это делали раньше?

Ранее подобные процедуры можно было выполнять путем искусственной инкубации яйцеклетки перед пересадкой эмбриона в матку. В настоящее время около 100 малышей родились в семьях лесбиянок с помощью этой методики, но у этой пары все не так.

Как проходит вынашивание?

Обе женщины приняли непосредственное участие в родах, а Донна выступила живым инкубатором для яйцеклетки. В течение 18 часов после оплодотворения она носила эмбрион в своей матке, после отчего его пересадили в матку Жасмин. Не сообщается, чьи сперматозоиды использовавшиеся для оплодотворения.



Плод развивался в двух матках по очереди

Яйцеклетку поместили в миниатюрную капсулу и ввели ее в матку Донны, что помогло осуществлять связь между эмбрионом и организмом его первой матери. Преимущества этой технологии в том, что оплодотворение происходит внутри живого организма, а не в искусственном окружении ЭКО-лаборатории, связано с некоторыми рисками.

Затем капсулу удалили из организма Донны и поместили в организм Жасмин, где она и находилась в течение последующих 9 месяцев. Представитель London Women's clinic, которая осуществляла процедуру, заявил, что это не только помогает обоим партнерам практически и эмоционально участвовать в беременности, но и обеспечивает эмбрион важнейшими нутриентами и другими компонентами материнской среды.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.