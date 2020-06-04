Торговля детьми и использование женщин – так называли правозащитники суррогатное материнство в Украине. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вообще предлагал запретить эту процедуру.

Что на самом деле не так с суррогатным материнством – читайте в материале журналистов 24 канала.

Важно В Минздраве позволили иностранцам забрать детей суррогатных матерей, которых удерживали в отелях

Суррогатное материнство в Украине

Министерство здравоохранения Украины позволило суррогатное материнство в коммерческой форме еще в 1997 году. Однако нет закона, который бы это регулировал. То есть суррогатная мать только вынашивает ребенка биологических родителей и не имеет на него никаких прав. Однако и свои защитить не может.

"Есть много агентств – это даже не агентства, а фантомные хоум-офисы. То есть создают сайт и дают рекламу: "Мы 20 лет работаем", а на самом деле это 1 или 2 человека, которые вообще ничего не знают", – отметил адвокат в области репродуктивного права Сергей Антонов.

Что такое суррогатное материнство?Существует 2 типа суррогатного материнства – традиционное и гестационное.



Традиционное – когда женщина беременеет с помощью спермы донора или мужчины, который планирует стать папой ребенка. Яйцеклетка при этом принадлежит женщине, которая будет вынашивать плод.



Гестационное суррогатное материнство – это когда женщина вынашивает чужого ребенка: и сперма, и яйцеклетка принадлежат людям, которые планируют стать родителями.



Лишь в 1980 году женщина впервые получила компенсацию за суррогатное материнство в 10 тысяч долларов.

Как все происходит?

Еще до родов частная клиника заключает трехсторонний договор с биологическими родителями и суррогатной матерью. Один из пунктов договора – суррогатная мама не имеет права даже видеться с ребенком, которого она родила. Однако, биологические родители иногда это позволяют.

"Как только суррогатная мама рожает ребенка, его сразу забирают. Затем ставят на грудь папе или относят в детскую комнату, не с ним находятся родители", – сказала ассистент врача-репродуктолога Галина Березанская.

Кто контролирует процесс?

В Украине процесс рождения ребенка от суррогатной матери контролирует лишь частное учреждение. Весь процесс – от подбора суррогатной матери до оформления ребенка – обеспечивают сами клиники.



Рождение ребенка от суррогатной матери контролирует частное учреждение / Фото Shutterstock

Правозащитники говорят, что это – большая ошибка. В таком случае, внешне процедуру никто не контролирует. Суррогатное материнство, по их словам, должны оформлять минимум 3 институции. Поэтому сейчас от правонарушений и коррупционных махинаций не защищены ни биологические родители, ни суррогатная мать, ни сам ребенок.

Многие страны в связи с тем, что невозможно урегулировать законодательство относительно коммерческого суррогатного материнства, отказались от этого,

– подчеркнул Кулеба.

Запрет в европейских странах и урегулирование в Украине

Ежегодно тысячи иностранных пар едут искать суррогатную мать именно в Украину. Здесь это дешевле и разрешено. Однако этот вопрос требует регулирования.

"Это разработка и принятие специального закона, который бы определил правовой статус вовлеченных субъектов: кто мать, какие у нее права и обязанности, кто потенциальные родители", – отметил адвокат Сергей Антонов.

Однако законопроект о регулировании суррогатного материнства в Украине уже разрабатывают. В этом заверила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, будет прописан момент, с которого будут учитываться и права ребенка – с зачатия или с рождения.

Скандал с детьми суррогатных матерей

Родители из 35 стран не могут забрать из Украины детей, рожденных от суррогатных матерей. Их держит в отеле киевская клиника. Малышей не могут отдать иностранцам из-за карантина.

Сейчас, с помощью МИД, родители малышей уже в Украине. Они проходят обсервацию и смогут увидеть своих детей уже с 10 июня 2020 года.

Смотрите видео 24 канала о суррогатном материнстве в Украине: