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Суррогатное материнство в Украине:в Киеве держат 46 малышей, которых не могут отдать иностранцам

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Сурогатне материнство в Україні: у Києві тримають 46 малюків, яких не можуть віддати іноземцям
Сурогатне материнство в Україні: у Києві тримають 46 малюків, яких не можуть віддати іноземцям / Getty Images

В Украине 46 детей, которых родили суррогатные матери, содержатся в киевской клинике. Малышей не могут отдать иностранцам из-за карантина.

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в фейсбуке.

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В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран,
– сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что опубликованный видеоролик – подтверждение, что ситуация по предоставлению услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

"Это свидетельствует о том, что государство не применяет всех надлежащих мер по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", – написала Денисова.

По ее словам, суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, которая возникла в отношении детей, рожденных с помощью суррогатного материнства.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости Киева Дети Беременность и роды Здоровье Здоровая жизнь
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