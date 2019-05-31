Существует ли аллергия на гречку: ответ врача

Несмотря на то, что гречка не относится к частым аллергенам (а это аллергия на молоко, яйцо, пшеницу, рыбу, орехи, сою, морепродукты, арахис), случаи аллергии на нее широко известны по всему миру.

За рубежом люди сталкиваются с аллергией на гречку при употреблении блюд национальной кухни, чаще всего – азиатской.

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Аллергия на гречку при этом развивается достаточно редко, поэтому о ней пишут как о необычной реакции, о которой надо помнить, отмечает аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.

Чаще всего она встречается у детей, но описаны единичные случаи у взрослых.

Из-за моды на правильное питание и безглютеновую диету гречку стали чаще есть, поэтому есть вероятность роста аллергии на гречку.

Как проявляется аллергия на гречку

крапивница; аллергический ангионевротический отек; желудочно-кишечные проявления; симптомы аллергического ринита; обострение бронхиальной астмы; анафилаксия (генерализованная аллергическая реакция).



Как проявляется аллергия на гречку

Как диагностировать аллергию на гречку

1) Анализ крови на специфические IgE методом ImmunoCAP к гречке.

2) Кожные пробы методом двойного прик-теста.

Прик-тест – что это? Кожу предплечья дезинфицируют. После чего медик наносит три капли тест-контрольной жидкости, 0,01% раствора гистамина, а также аллергена. Раствор с гистамином является положительным контролем, а с тест-жидкостью – отрицательным. После этого проводится прокол кожи в области нанесения каждой капли. Реакцию оценивают через 20 мин. Реакция считается положительной, если в месте укола образовался пузырь или гиперемия.

Есть данные о возможных ложноположительных результатах анализа IgE к гречке, потому разрабатывается компонентная диагностика (на отдельные белки гречихи), которая является более точной.

Врач отметила, что при лабораторных исследованиях антитела IgE к гречке могут перекрестно связываться с другими реагентами: кешью, рисом, маком, кунжутом, латексом.

Это не означает, что при обнаружении антител к этим продуктам нужно искать аллергию на гречку. Скорее это еще один аргумент в пользу того, что отклонения в анализах могут быть ложноположительными, и поэтому они всегда должны подкрепляться симптомами.

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