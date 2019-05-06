Существует связь между питьевой водой и раком

Ученые из США провели исследование, установив связь между мышьяком и другими химическими элементами, которые есть в водопроводе, и развитием онкологических болезней.

Исследователи из Environmental Working Group (Американской рабочей группы по охране окружающей среды) проанализировали 2,737 различных систем общественного водоснабжения в штате Калифорния, пишет журнал Environmental Health.

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Они обнаружили, что загрязнители воды могут стать причиной более 15 тысяч случаев заболевания раком.

К загрязнениям ученые отнесли такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий).

Большая часть рака приходилась на наличие мышьяка в воде. Его появление может быть следствием естественных процессов, а также результатом промышленного воздействия.

Причем даже очень низкий уровень мышьяка считается очень канцерогенным.

Известно, что за 47% предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды. Еще 16% случаев приходится на шестивалентный хром.

Поэтому исследователи советуют потребителям использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.

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