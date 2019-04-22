Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Некоторым продуктам, например сельдерею, огурцам и брокколи, приписывают так называемую отрицательную калорийность – якобы для их переваривания организм тратит больше энергии, чем получает. Ученые из Университета Алабамы опровергли это.

Эксперимент провели на ящерицах семейства агамовых, которые имеют схожий с млекопитающими пищеварительный процесс. Их в лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея, пишет Science Alert.

Читайте также: Действительно ли кокосовый сахар полезнее

Оказалось, что после переваривания и выведения пищи из организма ящерицы хранили до четверти всех полученных калорий. В среднем прирост энергии составил 24% от общей калорийности продукта.

Полученные результаты ученые перевели в значения, справедливые для человеческого организма – получилось 64% чистого прироста энергии.

"Наше исследование ставит под сомнение не только отрицательную калорийность сельдерея, но и сам факт существования таких продуктов. Однако, овощи из этого списка полезны при похудении. Конечно, если вы не закусываете ними Биг Мак", – рассказал один из авторов исследования Стивен Секор.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.