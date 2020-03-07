Существуют ли высокие риски умереть от коронавируса: показатели летальности

Многие обсуждают, насколько высоки риски умереть от нового вида коронавируса. Ульяна Супрун подчеркнула, что для этого стоит обратить внимание на показатель летальности.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о показателе летальности нового вида коронавируса и сравнила его с другими болезнями.

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Что такое летальность и смертность?

Смертность – это термин, используемый для обозначения умерших от какой-то болезни на определенное количество населения.

Летальность – убойность заболевания, то есть сколько людей из тех, что заболели, умрут. Чтобы ее вычислить, нужно разделить количество смертельных случаев от заболевания на общее количество людей, которые заболели и умножить на 100%.

Коронавирус: какая летальность

По состоянию на 6 марта общая летальность коронавируса глобально составляет 3,44%: посчитано на основе 98 192 подтвержденных случаев и 3 380 смертей от болезни. В Китае составляет – 3,77%, а в мире (без территории материкового Китая) – 1,9%.

Заметим, летальность Covid-19 различна в разных возрастных категориях: она является самой высокой среди людей старше 80 лет, и составляет более 14%.

Показатель летальности дифтерии значительно выше коронавируса

Супрун предложила сравнить показатель летальности коронавируса и дифтерии, который не меняется на протяжении последних 50 лет – 5-10% – из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек.

В Украине во время эпидемии дифтерии в 1990-х годах заболело 20 тысяч человек, умерло 696. Поэтому летальность болезни на тот момент составляла 3,48%.

Люди не прививаются, зная о высоком показателе летальности.

Супрун напомнила, что сейчас против Covid-19 вакцины не существует, однако против дифтерии она есть. Но миллионы людей в стране не вакцинированы против дифтерии или не сделали ревакцинацию, которую нужно делать каждые десять лет всем взрослым. Добавим, что вакцин против дифтерии в Украине достаточно, по словам экс-главы Минздрава, а получить прививку можно бесплатно у своего семейного врача.

Вместо беспокойства и паники относительно коронавируса, используйте рационально свое время и сделайте что-то полезное для здоровья. Если вы или ваши дети не вакцинированы против дифтерии, запланируйте визит к своему семейному врачу и получите защиту,

– добавила Ульяна Супрун.

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