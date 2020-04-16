Священник на Буковине не поверил, что болен COVID-19, и собирается служить в церкви
Тест ПЦР подтвердил инфицирование коронавирусом у священника в Черновицкой области. Но тот в результаты тестирования не поверил и намерен продолжать проводить богослужения в церкви.
Об этом вечером 15 апреля рассказал в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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Инфицированній священник не верит в свой диагноз
"Среди новых случаев заболевания, который сегодня зафиксировал наш лабораторный центр, есть четверо священников", – сообщил он.
Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию. Он утверждает, что результаты лабораторного исследования – ложные. И собирается завтра (16 апреля – 24 канал) пойти в храм и проводить богослужения,
– удивляется Осачук.
Глава ОГА отметил, что когда идет речь о жизни и здоровье людей, нужна взаимная ответственность: "В вопросе безопасности общество и государство должны быть соратниками".
Ранее, заметим, Осачук уже рассказывал о 5 инфицированных священниках, один из которых контактировал со 123 своими прихожанами и еще с 4 священнослужителями.
COVID-19 в Черновицкой области: последние новости
- 15 апреля официально подтверждено еще 73 случая инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на вечер 15 апреля в Черновицкой области уже 662 больных COVID-19.
По состоянию на утро 15 апреля, напомним, в Черновицкой области было зафиксировано 589 инфицированных.
Важно! В Украине подтвердили уже 3764 случая инфицирования коронавирусом, 108 человек скончались, 143 пациента – выздоровели. Страна будет находиться на карантине минимум до 24 апреля.
Смотрите трансляции богослужений онлайн: где и на каких каналах / Инфографика 24 канала
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