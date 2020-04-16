Священник на Буковине не поверил, что болен COVID-19, и собирается служить в церкви

Тест ПЦР подтвердил инфицирование коронавирусом у священника в Черновицкой области. Но тот в результаты тестирования не поверил и намерен продолжать проводить богослужения в церкви.

Об этом вечером 15 апреля рассказал в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Инфицированній священник не верит в свой диагноз

"Среди новых случаев заболевания, который сегодня зафиксировал наш лабораторный центр, есть четверо священников", – сообщил он.

Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию. Он утверждает, что результаты лабораторного исследования – ложные. И собирается завтра (16 апреля – 24 канал) пойти в храм и проводить богослужения,

– удивляется Осачук.

Глава ОГА отметил, что когда идет речь о жизни и здоровье людей, нужна взаимная ответственность: "В вопросе безопасности общество и государство должны быть соратниками".

Ранее, заметим, Осачук уже рассказывал о 5 инфицированных священниках , один из которых контактировал со 123 своими прихожанами и еще с 4 священнослужителями.

COVID-19 в Черновицкой области: последние новости

15 апреля официально подтверждено еще 73 случая инфицирования коронавирусом.

По состоянию на вечер 15 апреля в Черновицкой области уже 662 больных COVID-19.

По состоянию на утро 15 апреля, напомним, в Черновицкой области было зафиксировано 589 инфицированных.

Важно! В Украине подтвердили уже 3764 случая инфицирования коронавирусом, 108 человек скончались, 143 пациента – выздоровели. Страна будет находиться на карантине минимум до 24 апреля.