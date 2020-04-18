Священник с Тернопольщины контактировал с больными COVID-19, но до сих пор правит службу
В Шумске Тернопольской области, настоятель УПЦ МП Михаил Костюк должен находиться в самоизоляции, ведь является контактным лицом больного коронавирусом человека. Однако он продолжает службу в храме и встречается с верующими.
Об этом рассказал священник из местной общины ПЦУ протоиерей Николай Бабий в эфире тернопольского телеканала Т1.
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Также проблема заключается еще и в том, что Преображенская церковь находится в совместном пользовании УПЦ МП и ПЦУ.
Большинство богослужений мы проводим после Московского патриархата. Священник Костюк, который должен быть изолирован из-за того, что является контактным лицом с людьми, у которых подтвержден коронавирус, продолжает служить, встречается с людьми в храме и вне его. Например, 17 апреля вместе с прихожанами он готовил храм к Пасхе,
– рассказал Бабник.
К счастью, община Тернопольской епархии ПЦУ проводит службу без прихожан. То есть после УПЦ МП в храме служит один священник и руководитель церковного хора. Но в ПЦУ обеспокоены, что помещение церкви не дезинфицируют вообще. Священнослужители обязаны дезинфицировать помещения самостоятельно с помощью обычных антисептиков, которые им предоставили волонтеры.
В первый день дезинфицировали территорию и вход в храм. Был хлорный раствор, который мог повредить церковное имущество и росписи старинного храма. Обещали заменить хлор на спиртовой раствор, но до сих пор дезинфекцию не провели,
– добавил Бабий.
Отметим, что 15 марта стало известно о том, что коронавирус обнаружили у трех участников церковного хора Преображенской церкви УПЦ МП. Сообщалось, что нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в этом хоре.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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