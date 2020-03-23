Связана ли высокая смертность от пневмонии в Украине с коронавирусом

Согласно Госстату, в январе 2019 года от легочной пневмонии в Украине умер 621 человек, лишь 13 из которых от гриппа. Во многих случаях причиной смерти была указана пневмония неясного генеза и вирусно-бактериальная пневмония.

Во время пресс-брифинга Минздрава заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал причину такой статистики.

Важно Всех умерших от пневмонии в Украине будут проверять на коронавирус

Он объяснил, что в Украине в 2018 году от пневмонии умерли 2,5 тысячи человек, а в 2019 году процент смертности вырос на 5%. Следовательно, по словам Ляшко, показатель 621 в зимнее время "не говорит ни о чем".

Для того, чтобы исключить любые недомолвки, в Минздраве будут собирать образцы от умерших для того, чтобы выявить, пропускают ли врачи случаи коронавирусной болезни при диагностике.

В конце января на территории Европы была хорошая эпидемиологическая ситуация, поэтому мы не можем говорить о том, что в тот период мы пропускали случаи коронавирусной болезни,

– заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что с января Минздрав следил за всеми людьми, которые приезжали из Китая. В течение 14 дней после приезда среди них не было ни одного случая коронавируса, ни летального случая.

По состоянию на 23 марта в Украине зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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