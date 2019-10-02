Связаны ли глисты с высыпаниями на коже

Существует мнение, что глисты могут вызвать сыпь и атопический дерматит. В отечественных источниках высыпания объясняют, как аллергическую реакцию на продукты жизнедеятельности глистов, вместе с тем, западные источники говорят о возможном влиянии тех самых продуктов жизнедеятельности на снижение аллергических реакций.

Врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк объяснила, почему произошел такой конфуз.

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Оказывается, есть некоторые формы глистов, которые вызывают реакцию, похожую на аллергическую. Но данные реакции являются типичными, и появляются при миграции гельминта.

Это не сыпь, не угри, не сухая кожа – это реакция на перемещение гельминта. Либо это острые реакции во время лечения противогельминтными препаратами определенных видов.

Во всех возможных исследованиях для подтверждения связи между глистами и аллергией вытекают следующие данные: гельминты снижают частоту и проявления аллергических реакций. Но они недостаточно убедительны, учитывая возможность ухудшения состояния и появление осложнений.

Поэтому, пока это очень сомнительный симбиоз, есть более действенные методы. К тому же, стоит принимать во внимание лишь фундаментальные исследования с большой выборкой людей, а не те, что базируются на опыте 5-10 случаев.

Следовательно, стоит учитывать, что при подтверждении гельминтоза, сыпь не нужно лечить.



Гельминты не являются причиной кожных высыпаний

Людям больший дискомфорт приносят не глисты, а высыпания.

Однако, это просто напрасные надежды, потраченные деньги на лечение гельминтов, потому что:

Аллергия – это не признак гельминтоза. Не нужно искать у каждого аллергика глисты.

Гельминты не являются причиной высыпаний по телу.

Анализ крови на антитела не является информативным для установления диагноза – гельминтоз.

Между атопическим дерматитом и глистами, как триггерным фактором, нет никакой связи.

Данные заболевания имеют разные причины и механизмы, которые не связаны.

Атопический дерматит – это заболевание кожи, когда нарушен ее защитный барьер, и триггерами для этого являются внешние факторы, а не гельминты.

Вывод: глисты не связаны ни с атопическим дерматитом, ни с высыпаниями.