Связаны ли глисты с высыпаниями на коже
Существует мнение, что глисты могут вызвать сыпь и атопический дерматит. В отечественных источниках высыпания объясняют, как аллергическую реакцию на продукты жизнедеятельности глистов, вместе с тем, западные источники говорят о возможном влиянии тех самых продуктов жизнедеятельности на снижение аллергических реакций.
Врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк объяснила, почему произошел такой конфуз.
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Оказывается, есть некоторые формы глистов, которые вызывают реакцию, похожую на аллергическую. Но данные реакции являются типичными, и появляются при миграции гельминта.
Это не сыпь, не угри, не сухая кожа – это реакция на перемещение гельминта. Либо это острые реакции во время лечения противогельминтными препаратами определенных видов.
Во всех возможных исследованиях для подтверждения связи между глистами и аллергией вытекают следующие данные: гельминты снижают частоту и проявления аллергических реакций. Но они недостаточно убедительны, учитывая возможность ухудшения состояния и появление осложнений.
Поэтому, пока это очень сомнительный симбиоз, есть более действенные методы. К тому же, стоит принимать во внимание лишь фундаментальные исследования с большой выборкой людей, а не те, что базируются на опыте 5-10 случаев.
Следовательно, стоит учитывать, что при подтверждении гельминтоза, сыпь не нужно лечить.
Гельминты не являются причиной кожных высыпаний
Людям больший дискомфорт приносят не глисты, а высыпания.
Однако, это просто напрасные надежды, потраченные деньги на лечение гельминтов, потому что:
- Аллергия – это не признак гельминтоза. Не нужно искать у каждого аллергика глисты.
- Гельминты не являются причиной высыпаний по телу.
- Анализ крови на антитела не является информативным для установления диагноза – гельминтоз.
- Между атопическим дерматитом и глистами, как триггерным фактором, нет никакой связи.
- Данные заболевания имеют разные причины и механизмы, которые не связаны.
- Атопический дерматит – это заболевание кожи, когда нарушен ее защитный барьер, и триггерами для этого являются внешние факторы, а не гельминты.
Вывод: глисты не связаны ни с атопическим дерматитом, ни с высыпаниями.
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