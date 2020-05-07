Сжигают при температуре 1000 градусов, – Кличко об утилизации медицинских отходов

Медицинские отходы являются одними из самых опасных, они содержат патогены, токсичные вещества, которые могут вызвать инфекционные, неинфекционные болезни, и загрязняют окружающую среду. Поэтому в Киеве все медицинские отходы утилизируют согласно рекомендациям Министерства здравоохранения.

Об этом на брифинге рассказал городской глава Киева Виталий Кличко.

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По его словам, их сортируют в специальные емкости, сжигают с соблюдением всех норм.

Виталий Кличко "Только так можно обезвредить инфекцию. Одноразовые маски и перчатки, которыми пользуются жители Киева, назвать медицинскими отходами нельзя, но выбрасывать на улицу тоже запрещено, потому что это наносит вред экологии".

Он отметил, что использованные медицинские маски и перчатки нужно складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.

Далее эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания. Это делают в печи при температуре 1000 градусов, шлак удаляют, дым очищают до установленной нормы,

– рассказал Кличко.

Брифинг Виталия Кличко: видео



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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