Сжигают при температуре 1000 градусов, – Кличко об утилизации медицинских отходов
Медицинские отходы являются одними из самых опасных, они содержат патогены, токсичные вещества, которые могут вызвать инфекционные, неинфекционные болезни, и загрязняют окружающую среду. Поэтому в Киеве все медицинские отходы утилизируют согласно рекомендациям Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге рассказал городской глава Киева Виталий Кличко.
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По его словам, их сортируют в специальные емкости, сжигают с соблюдением всех норм.
Он отметил, что использованные медицинские маски и перчатки нужно складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.
Далее эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания. Это делают в печи при температуре 1000 градусов, шлак удаляют, дым очищают до установленной нормы,
– рассказал Кличко.
Брифинг Виталия Кличко: видео
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