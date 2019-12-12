Как диагностировать состояние ротовой полости с помощью таблеток

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Таблетки для диагностики зубного налета / makeup.com.ua

Зубной налет – привычное явление. Однако, при неправильной гигиене рта он может быть причиной инфекций, кариеса и в целом плохого состояния ротовой полости.

Врач-стоматолог Марьяна Коршинская порекомендовала новый способ, который поможет контролировать здоровье ротовой полости.

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Таблетки, которые не лечат, а диагностируют

Зубной налет – это пленка из пищевых остатков и бактерий, которую в норме (при правильной гигиене) мы счищаем каждый день. Однако, как понять, хорошо ли мы чистим зубы? Или, как проверить хорошо ли чистит зубки ребенок?

Оказывается, одним из удобных способов являются таблетки для индикации зубного налета.

Таблетки для диагностики ротовой полости

После рассасывания такой таблетки, все, что вы употребляли в течение дня и не счистилы, покажет таблетка.

Ведь контроль качества домашней гигиены – это ваша ответственность.

Такие таблетки может использовать стоматолог для контроля, или же вы самостоятельно, как дополнительное средство гигиены.

Это довольно удобно, ведь здоровье ротовой полости отвечает за здоровье в целом.

В синий цвет-окрашивается старый зубной налет в красный – новый. Однако, такие особенности следует искать на упаковке, они могут отличаться от указанных.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Гигиена
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