Таблетки, которые есть в аптечке у каждого, снижают риск смерти от рака

Пациенты, принимающие аспирин чаще побеждали опухоли простаты, кишечника, желудка, легких и яичников.

Прием аспирина с периодичностью три раза в неделю увеличивает шансы пациентов со злокачественными новообразованиями на победу над коварной болезнью, сообщает The Daily Mail.

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Исследования экспертов National Institutes of Health с участием 140 тысяч американцев показало, что те из них, которые придерживался такого режима с аспирином, снижали риск развития опухолей простаты, кишечника, легких или яичников.

Кому может помочь аспирин?

Впрочем, эти преимущества касались только людей с нормальным весом. Прием аспирина не давал дополнительных преимуществ тем, у кого наблюдался дефицит массы тела, или его избыток. Эксперты подчеркивают, что необходимо учитывать и другие факторы вроде того, что люди, которые принимают аспирин также в целом здоровее.



В США от рака в год умирает 600 тысяч человек / unsplash.com

Почему это важно?

Только в США к концу 2019 рак будет диагностирован у 1,8 миллиона граждан. К концу этого года от опухолей умрет 600 тысяч человек. В Украине ежегодно диагностируют 135 тысяч новых случаев болезни и 65 тысяч смертей от онкологических заболеваний.

За последние десятилетия эффективность средств лечения рака намного повысилась, однако наиболее действенные средства стоят очень дорого, а порой они бывают доступны только во время клинических исследований.

Именно поэтому врачи активно призывают людей соблюдать профилактические меры. Необходимо придерживаться здорового образа жизни, отказаться от курения и алкоголя, придерживаться здорового питания и физической активности.

И вот теперь появились доказательства того, что изобретенный еще в 1899 году аспирин тоже помогает в борьбе с раком путем уменьшения уровня воспалений в организме.

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