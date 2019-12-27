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Таблетки по "нужному" рецепту: группу фармкомпаний ROST GROUP поймали на подкупе врачей

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Фармкомпании поймали на взятках / unsplash.com

В начале декабря правоохранители разоблачили группу фармкомпаний, которые на протяжении 2018-2019 годов давали врачам взятки, чтобы те, используя свое положение, выписывали украинцам именно их лекарственные средства.

По предварительным данным, сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 миллионов гривен, которые поступали на карточные счета медиков, утверждают в пресс-службе Нацполиции. В результате этого препарат "Армадин" вошел в пятерку лидеров среди самых популярных лекарственных средств, которые назначают врачи, говорится в результатах опросов, опубликованных на специализированном сайте "Аптека".

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По предварительным данным следствия, деньги на такую ​​"промо-кампанию" находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Схема заключалась в том, что у предприятий заказывали рекламные услуги, которые фактически не предоставлялись. Коммерческие структуры получали от фармкоманий деньги, которые перечислялись на карточные счета физических лиц-предпринимателей. Далее эти средства передавали представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы, а последние уже перечисляли деньги на личные счета врачей.

Оперативники провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства причастных к этой схеме. Открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса "подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги" и "уклонение от уплаты налогов". Досудебное расследование продолжается.

Из собственных источников нам удалось выяснить, что речь идет о лекарственных средствах "Армадин", "Тризипин" и "Ренейро" производства компании "Микрохим". Эти препараты назначают при неврологических и кардиологических заболеваниях. Их реализацией занимается известная на фармацевтическом рынке группа компаний ROST GROUP.

Армадин
Фармкомпании платили врачам, чтобы те выписывали рецепты на их препараты, в частности на "Армадин" / Фото: apteka24

Также нам удалось выяснить, что стратегическим партнером украинской компании "Микрохим" является российская фирма "Фармамед". По данным их сайта, именно она до сих пор производит субстанции для лекарственных средств "Армадин" и "Тризипин". К тому же, компании имеют общие патенты на изобретения. Интересно, что в России с аналогичным названием, но с приставкой "бьюти" в упаковке с почти идентичным дизайном реализуют не лекарственное средство, а крем для лица.

Мы обратились в Нацполицию с официальным запросом, чтобы нам подтвердили или опровергли информацию о причастности группы компаний ROST GROUP, однако на момент выхода статьи ответ мы не получили. Мы будем и в дальнейшем отслеживать этот вопрос и информировать читателей о новых подробностях расследования.

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Теги: Коррупция Лекарства Новости Здоровье Здоровье Медицина
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