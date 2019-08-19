Таблетки вместо инъекций: новый формат химиотерапии испытают на людях

В Великобритании проводят клинические исследования, которые должны подтвердить эффективность нового формата лечения. Регулярное посещение больницы онкобольными для проведения химиотерапии уже скоро, вероятно, заменят таблетками.

Экспериментальный препарат для химиотерапии под названием Athenex Oraxol проходит первую стадию клинических исследований на людях. На вид лекарства, как обычные таблетки, однако по действию могут заменить регулярные внутривенные инъекции, сообщается на сайте британского Института исследований рака.

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Athenex Oraxol – первый пероральный формат препарата паклитаксел, который сегодня используется для лечения целого ряда опухолей. До настоящего времени получить паклитаксел пациент мог только внутривенно – многочасовые капельницы в больнице было невозможно заменить чем-то еще.

Онкобольные получают препарат внутривенно

Таблетки блокируют действие белка на поверхности желудочно-кишечного тракта. В результате лекарства попадают в кровоток, что оказывает терапевтический эффект на опухоль.

Ученые также планируют изучить сочетание нового препарата с другими видами терапии. Команда надеется, что различные комбинации позволят выявить инструменты для лечения редких видов рака.

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