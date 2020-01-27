Так быстро не распространялся ни один вирус: через неделю в Ухане будет 200 тысяч больных – врач

Один зараженный коронавирусом инфицирует до четырех здоровых лиц. Сейчас инфицированных на 1300% больше, чем неделю назад. Специалисты отметили, что для того, чтобы остановить эпидемию, нужно ликвидировать 75% передачи.

Специалисты из США и Великобритании опубликовали отчет о распространении китайского коронавируса 2019 nCoV: через две недели, в мире будет 250 тысяч зараженных новым вирусом. Вирус заразен в течение инкубационного периода – то есть распространяют его носители, у которых еще не проявились симптомы.

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Прогнозы эпидемиологов

Самый опасный показатель – фактор репродукции инфекции, определяет количество здоровых людей, которых инфицирует один больной.

Поэтому, ученые установили показатель передачи инфекции, он составляет от 3,6 до 4. Это говорит о том, что для того, чтобы остановить рост эпидемии, необходимо сократить пути передачи инфекции в 75% случаев. Расчеты проводились по данным на 21 января.



В Китае закрыли на карантин 24 провинции/Фото:REUTERS

Риски пандемии

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин подчеркивает, что "никогда в жизни не видел цифры в 3,8" и ожидает "термоядерной пандемии".

Он также приводит цитаты из другого исследования, где показатель распространения оценивается в 2,8.

Впрочем, это все же неутешительные цифры. Для сравнения: у вируса атипичной пневмонии (SARS), который вспыхнул в 2003 году показатель составлял 2,0-3,5. Однако этот вирус не передавался во время инкубационного периода, а симптомы были четко выраженными. Фактор репродукции после карантина снизился до 0,4.

Для Уханя – 11-миллионного города в Китае, который стал эпицентром эпидемии – команда во главе с Джонатаном Ридом рассчитала, что при сохранении нынешнего фактора распространения в городе будет 191 529 инфицированных. Коронавирус стремительно распространяется по другим городам в Китае и вышел за пределы страны.

Случаи "экспорта" инфекции за границу участятся, а основной удар примут на себя Таиланд, Япония, Тайвань, Южная Корея и Гонконг,

– говорится в отчете.

Похожие расчеты содержит и другая модель, представленная специалистами из Гонконга. В Ухане уже 44 тысячи зараженных, а инфекция распространилась по всем крупным городам материкового Китая. По этой модели число больных удваивается каждые 6,2 дня.

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