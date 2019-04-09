Такси, выключить газ, измерить давление: 70% вызовов "скорой" – не по назначению, – Супрун
Непрофильные вызовы – это вызовы экстренной медицинской помощи, которые заставляют бригады "скорой" выполнять роли такси, соседей или семейных врачей – в общем кого угодно, только не свое истинное назначение.
По телефону диспетчера уверяют, что у пациента состояние на грани жизни и смерти – потеря сознания, судороги, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное. То есть случаи, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 70% от всех обращений в "скорую". Это вызовы, которые не заканчиваются госпитализацией пациента.
Непрофильные вызовы "скорой" могут унести жизнь
То, что таких вызовов большинство, не только проблема бригад экстренки, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что является, по сути, консультацией, которая предоставляется семейным врачом), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, потому что все медики заняты на непрофильных вызовах.
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