Такси, выключить газ, измерить давление: 70% вызовов "скорой" – не по назначению, – Супрун

30 Читати новину українською
Украинцы злоупотребляют вызовами "скорой"
Украинцы злоупотребляют вызовами "скорой" / dn.suspilne.media

Непрофильные вызовы – это вызовы экстренной медицинской помощи, которые заставляют бригады "скорой" выполнять роли такси, соседей или семейных врачей – в общем кого угодно, только не свое истинное назначение.

По телефону диспетчера уверяют, что у пациента состояние на грани жизни и смерти – потеря сознания, судороги, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное. То есть случаи, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Читайте также: Как получить компенсацию за плохое лечение: инструкция

 
Ульяна Супрун
“Но по приезду оказывается, что пациент не нуждался в экстренной помощи. Например, медиков просят сбить давление, снизить температуру или отвезти в больницу, когда отсутствует прямая угроза жизни и здоровью. Вообще абсурд, когда за экстренной помощью обращаются, чтобы отключить газ в квартире – а бывает и такое”.

Сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 70% от всех обращений в "скорую". Это вызовы, которые не заканчиваются госпитализацией пациента.

Швидка допомога
Непрофильные вызовы "скорой" могут унести жизнь

То, что таких вызовов большинство, не только проблема бригад экстренки, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что является, по сути, консультацией, которая предоставляется семейным врачом), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, потому что все медики заняты на непрофильных вызовах.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 8 апреля: приговор по делу об убийстве полицейских в Днепре и страсти в Одессе
сегодня
3044
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Ульяна Супрун
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
сегодня 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 15138
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 698
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 640
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 920
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6615
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук