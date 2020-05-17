Там не верят в COVID-19: Бразилия вышла на четвертое место в мире по количеству больных

В Бразилии 17 мая резко возросло количество больных коронавирусной болезнью. Всего там уже более 233 тысяч больных. По этому показателю страна вышла на четвертое место в мире, обогнав Италию и Испанию.

Теперь Бразилия по количеству инфицированных на COVID-19 уступает лишь США, России и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Какова сейчас ситуация с коронавирусом в Бразилии

В течение последних суток в Бразилии зафиксировали около 15 тысяч новых случаев (14 919). Такие данные предоставило министерство здравоохранения страны.

Общее количество смертей в результате коронавируса увеличилось до 15 633.

При этом в Бразилии, в сравнении с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь небольшая доля населения. Поэтому реальное количество инфицированных, вероятно, значительно выше.

Почему президент Бразилии не верит в опасность COVID-19

Западные СМИ прогнозируют, что резкий рост количества инфицированных в Бразилии усилит давление на президента Жаира Болсонару, который отрицает опасность от коронавируса.

Болсонару называет коронавирус "незначительным гриппом" и резко критикует местных чиновников, которые решили ввести карантинные ограничения в своих регионах. Он отмечает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ ударит по экономике Бразилии.

Из-за конфликта с президентом относительно мер по борьбе с коронавирусом 16 мая со своего поста ушел уже второй за месяц министр здравоохранения.

Когда больных было еще 5 тысяч, Болсонару ответил так: "К сожалению. Что вы хотите, чтобы я с этим сделал? Я не умею творить чудеса".

Впрочем, больницы переполнены, а ритуальные службы должны работать на пределе возможностей.

Медицинский госсекретарь Рио-де-Жанейро назвал кривую заболевания "неуправляемой". Есть сообщения о приготовлении братских могил и недостатке гробов. Карантина практически нет, границы остаются открытыми.

Что известно о скандальном президенте Бразилии Жаире Болсонару?

Болсонару – 63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник. Он часто позиционирует себя как антисистемный протестный политик.



В СМИ Балсонару называли бразильским Дональдом Трампом из-за чрезмерной эксцентричности. Во время предвыборной агитации он использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964 – 1985 годах.

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