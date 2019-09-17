Тело человека может двигаться после смерти: детали исследования

Науке известен факт того, что люди после смерти могут двигаться. Но исследования австралийских ученых выявили, что тело человека может менять положение в течение года и даже больше.

Ученые из центра AFTER провели исследования в области активности человеческого тела после смерти, пишет Science Alert.

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Исследовательница Элисон Уилсон провела эксперимент, фотографируя труп в течение 30 минут в дневное время ежедневно в течение 17 месяцев. Мужчина завещал свое тело науке.

В итоге по ряду фото с помощью таймлапса ученые смогли детально проанализировать, как меняется труп человека после смерти.

За это время руки мужчины переместились в сторону, хотя сначала были размещены вдоль тела.



После смерти тело человека может двигаться в течение 17 месяцев

Несмотря на то, что изменение положения тела человека предполагалось учеными, то, что тело двигалось так долго – стало неожиданностью.

Специалисты считают, что подобные движения вызваны процессом разложения. В связи с полученными данными, ученые пришли к выводу, что мертвые тела продолжают двигаться в течение года.

Исследователи создали компьютерный алгоритм, который сможет предсказать, сколько времени прошло после смерти человека, основываясь на его начальном и нынешнем положении тела.

По словам ученых, если им удастся собрать достаточно данных, то программа сможет предусмотреть начальную позу трупа и время, прошедшее с момента смерти человека. Это необходимо для лучшего раскрытия преступлений.

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