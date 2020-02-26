Температурный скрининг – это не панацея: Минздрав

Главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что температурный скрининг, это один из элементов для защиты наших границ от проникновения коронавируса.

Об этом Ляшко рассказал 26 февраля во время брифинга по итогам заседания Правительства.

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Температурный скрининг позволяет нам вовремя осмотреть и изолировать человека для проведения исследований,

– заявил Виктор Ляшко.

В случае подозрения на коронавирус, проводится сбор контактов всех людей, которые путешествуют из стран, где зафиксирована передача этой инфекции. В течение инкубационного периода, с человеком будут общаться врачи по месту пребывания.

Кроме того, в Украине разработали памятку о самоизоляции, которая внедрена в большинстве стран мира. Людям, которые бывали в странах, где зафиксирована коронавирусная инфекция, рекомендуют "проходить обсерватор в домашних условиях" и ограничить контакты с другими людьми до минимума.

При наличии симптомов важно не идти к врачу, а позвонить ему. После этого, либо приедет скорая помощь и госпитализирует пациента, либо врач самостоятельно придет домой для осмотра.

25 февраля на границах Украины ввели дополнительные меры безопасности. На Закарпатье их усилили из-за того, что в 99% случаев транспортные средства на маршруте Италия – Украина используют именно пункт пропуска "Тиса". Пограничники работают в масках и перчатках и за сутки проверили температурным скринингом более 2 100 человек.

Главное о готовности Украины к распространению коронавируса

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. На данный момент, ни у одного прибывшего нет симптомов простуды.

и 27 иностранцев. На данный момент, ни у одного прибывшего нет симптомов простуды. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Жители "Новых Санжар" 19-20 февраля устроили массовые протесты – люди перекрывали дороги, жгли шины, бросали в окна автобусов камни и устроили стычки с полицией. Во время событий пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Чтобы успокоить настроения людей, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тоже заселилась в обсервацию.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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