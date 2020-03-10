Температурный скрининг находит только одного из трех больных коронавирусом

Скрининг путешественников может обнаружить только один из трех случаев коронавируса, а это значит, что случаев заболевания гораздо больше.

Марк Липситч, глава Центра динамики инфекционных заболеваний при Гарвардской школе здравоохранения имени Чана, заявил, что недавнее моделирование сравнило количество людей, у которых, вероятно, проявляются симптомы коронавируса, с числом, выявленным в программах скрининга путешественников, с использованием надежной программы в Сингапуре как мирового золотого стандарта.

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Результат показал, что процедуры в большинстве стран пропускают две трети путешественников с симптомами коронавируса, что, по словам Липсича, может объяснить недавнее появление группы случаев в Вашингтоне, где умерло 10 человек.

Липситч сказал, что путешественники, больные коронавирусом, прибыли в США четырьмя-шестью неделями ранее, но их пропустили при скрининге, что привело к вспышке в Сиэтле.

Инфицирование SARS-CoV-2 (официальное название коронавируса) возможно ждет 20-60% населения земли. Ученый утверждает, что широкий диапазон является показателем неопределенности данных.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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